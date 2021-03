Saken er oppdatert

Et stort område ved Nordby kirke var sperret av, skrev Ås avis.

– Oppdraget er en ren helserelatert sak, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Kristian Loraas til NTB. Veiene som var sperret av, er åpne igjen nå.

Det var en stor politiaksjon på gang, og folk ble bedt om å holde seg innendørs. Til Østlandets Blad sa de også at så lenge folk holdt seg unna, anså politiet ikke at det var noen fare for tredjeperson. (NTB)