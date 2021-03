Hytteeierne som vant sak mot staten etablerer ny forening

Etter å ha startet som en uorganisert gruppe på Facebook har hytteeierne nå besluttet å danne en formell forening, «Norske Torpare».

Nordisk Ministerråd har invitert foreningen til å presentere sin sak, og Norske Torpare håper å få til en løsning før påske, skriver de i en pressemelding.

Det første foreningen gjør nå er å be staten om ikke å anke dommen fra Oslo tingrett og inngå en minnelig ordning for nordmenn med fritidsbolig i Sverige. De ber også svenske myndigheter om unntak fra innreiseforbudet.

Les også: «Funkygine» om koronatrøttheten: – Jeg er inne i en periode av gradvis forfall (+)

Vant rettssaken mot staten

Gruppen med over 1000 nordmenn vant rettssaken mot staten i Oslo tingrett, som da mente at staten ikke hadde begrunnet karanteneplikten for hytteeierne godt nok. Staten anker dommen.

Men hytteeierne må likevel vente lenge før de ubekymret kan krysse grensen. Det er fordi de ikke vant fram med såkalt midlertidig forføyning. Altså gjelder dagens regler om karantene ved overnatting i Sverige inntil rettskraftig dom. Ankefristen for denne dommen er 5. mars. (NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.