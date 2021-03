Solberg om Jensen-avgang: – Vemodig

– Siv er den politikeren i andre partier som jeg har samarbeidet tettest med det siste tiåret, skriver Solberg.

Statsministeren kaller Jensen en tøff forhandler, kreativ og kunnskapsrik, og en politiker det gikk an å stole på. Hun peker også på Frp-lederens rolle i det borgerlige regjeringsgrunnlaget.

– Siv har vært en av de viktigste politikerne i Norge de siste tiårene. Gjennom modige valg og sterk gjennomføringsevne har hun preget det politiske landskapet. Jeg ser tilbake på vårt samarbeid med glede og håper å ha god kontakt med Siv også fremover, uansett hva hun nå velger å gjøre, avslutter Solberg.

Støre: – Lett å anerkjenne Siv Jensens innsats

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) kaller avtroppende Frp-leder Siv Jensen en tøff debattant og en ryddig politisk motstander.

– Selv om Fremskrittspartiet i alle år har vært en politisk motstander for Arbeiderpartiet, er det lett å anerkjenne Siv Jensens mangeårige innsats i norsk politikk, sier Støre til NTB.

Han kaller Jensen en tøff debattant med stort engasjement, og en motstander det har vært mulig å samarbeide med og stole på i saker der de har felles syn.

– Jeg ønsker henne lykke til videre, avslutter Støre.

Melby: Siv har lagt ned en solid innsats

Venstre-leder Guri Melby roser Siv Jensen for innsatsen hun har lagt ned for Frp og i norsk politikk.

– Det er en solid innsats Siv har lagt ned i norsk politikk og for Frp. Jeg har stor respekt for at hun ikke tar gjenvalg til Stortinget og nå vil prioritere annerledes i livet. Det unner jeg henne etter så mange år i toppolitikken, sier Melby i en kommentar til Frp-lederens varslede avgang.

– Til tross for de uenigheter vi har mellom oss politisk, vil jeg berømme Sivs vilje til å finne løsninger og få til gode politiske resultater. Det er en partileder med et sterkt engasjement og mye kunnskap som nå går av, sier hun.

