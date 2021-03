Ny virusvariant oppdaget i Norge – kan være mer smittsom

Over ti tilfeller av den nye varianten med navnet B. 1.525 er funnet i Norge det siste døgnet.

Også i Danmark, Storbritannia og USA har varianten dukket opp.

– Vi vet ennå ikke om den er mer smittsom, men den kan være det. Det har endringer på det stedet i viruset som kan ha noe å si for smittsomhet, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI), til kanalen.

Vold sier de vil holde den nye varianten under oppsikt, slik de gjør med de andre mer smittsomme mutasjonene. Det er for tidlig å si om smitten er importert.

Ifølge FHIs ukesrapport er de fleste tilfellene av den nye varianten oppdaget i Oslo.

Norge er blant topp fire i Europa etter Storbritannia, Danmark og Island på å analysere for nye varianter av viruset. Ifølge Vold er dette årsaken til at man finner stadig nye tilfeller her i landet.

Les også: Over 1.200 meldinger om bivirkninger av vaksiner i Norge