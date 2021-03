Grensependler Staffan håpet på økonomisk hjelp, men Stortinget sa nei

Av: Aslak Bodahl / LO Media

Flertallet på Stortinget vendte torsdag tommelen ned til et forslag fra Ap, Sp og SV om å sikre de berørte grensependlerne en økonomisk kompensasjon.

Strenge innreiseregler rammer utenlandske arbeidere som jobber i Norge, men bor i hjemlandet. Arbeiderne er helt uforskyldt fratatt en sikker inntektskilde og har verken krav på sykepenger eller dagpenger.

Staffan Granander, som bor i Sverige og pendler til jobben sin i produksjonen ved Eidskog Stangeskovene AS i Norge, er en av dem.

«Hit, men ikke lenger!» er beskjeden han har fått på grenseovergangen ved Magnormoen i Eda kommune siden Norge stengte grensene natt til 29. januar.

– Dette var utrolig skuffende. Dersom ikke myndighetene gjenåpner grensene når det skal tas en ny vurdering 28. februar, vil det være best for meg om jeg blir sagt opp, sier Staffan Granander, som er organisert i Fellesforbundet og har pendlet til jobben sin i Norge fra Åmotsfors i Sverige siden 2012, til FriFagbevegelse.

Kan miste viktig kompetanse

Staffan er bare én av mange utenlandske statsborgere som fortviler. 29. januar gikk han fra å ha full lønn til ikke å ha noe inntekt i det hele tatt. Som svensk statsborger og dagpendler må han holde seg hjemme. Det er beskjeden fra regjeringen.

– Med mindre det kommer en ordning på plass raskt, eller at grensene åpner igjen innen kort tid, vil dette være et stort tap for Norge, mener Granander.

– Ikke minst når det gjelder utenlandsk arbeidskraft som dere er avhengig av. Det vil ta mange år å bygge opp denne kompetansen igjen hvis vi velger bort jobbene våre til fordel for sikrere utsikter i Sverige. Kronekursen er på et svakt nivå, og den fortjenesten vi hadde, er nå mer eller mindre borte, føyer han til.

Venstresida og fagbevegelsen er bekymret

Grensen er nå i praksis stengt for alle som ikke bor i Norge. Svært få slipper inn. Natt til 29. januar innførte regjeringen de strengeste innreisetiltakene siden Norge stengte 12. mars i fjor. Det ble gjort for å hindre spredningen av nye virusvarianter.

Opposisjonen på Stortinget og fagbevegelsen er svært bekymret over den situasjonen som de utestengte arbeidstakerne nå befinner seg i. De godtar ikke at grensependlere med svensk eller finsk statsborgerskap må holde seg hjemme fra jobb.

– Økonomisk rammer dette de berørte pendlerne veldig hardt. I tillegg er det en psykisk belastning å miste hele inntekten sin over natta, sier stortingsrepresentant Bjørnebekk-Waagen (Ap).

Regjeringen har ennå ikke kommet med en løsning som sikrer inntekten til denne gruppen. Derfor satte Ap, Sp og SV sin lit til at forslaget de stilte, som ville ha sikret grensependlerne en økonomisk kompensasjon, skulle få flertall.

Ifølge Bjørnebekk-Waagen er en økonomisk kompensasjon ensbetydende med for eksempel dagpenger. Samtidig åpner hun for ulike løsninger.

– Det viktigste er å få på plass noe raskt og ikke utrede i det uendelige. Samtidig kan vi ikke låse oss til en ordning fordi det kan være praktiske utfordringer knyttet til de ulike løsningene, sier hun til FriFagbevegelse.

Derfor stemte Frp nei

Erlend Wiborg (Frp), leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, var blant dem som stemte imot. Han synes rett og slett at forslaget var «for dårlig».

– Denne problemstillingen dreier seg ikke bare om grensependlere. De stengte grensene rammer alle arbeidstakere fra EØS-området som ikke er bosatt i Norge og som har opptjent rett til norske dagpenger, sa Wiborg under debatten i Stortinget.

– Å støtte dette forslaget fører til at norske skattebetalere betaler for en kompensasjon til østeuropeiske arbeidstakere. Det vi må fokusere mest på i denne krisesituasjonen er arbeidstakere som bor og jobber i Norge, sa han.

Samtidig presiserte han at ingenting ville ha gledet mer, dersom det kom en løsning for de utenlandske arbeidstakerne som nå står tomhendte tilbake.

– Problemet med forslaget er at det treffer for bredt. Dette er noe som norske skattebetalere ikke har et ansvar for, sa Frp-politikeren.

Slik svarer regjeringen

Vegard Einan (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, understreker at regjeringen har stor forståelse for den vanskelige situasjonen som grensependlere har havnet i, men at det var nødvendig å stenge grensene, også for arbeidsreiser, for å få kontroll med importsmitten.

– Dette er ikke en problemstilling som bare dreier seg om svenske grensependlere, men om alle arbeidstakere fra EØS-området som ikke er bosatt i Norge og som har opptjent rett til norske dagpenger, skriver han i en epost til FriFagbevegelse.

På spørsmål om departementet jobber med å finne en løsning og når de utenlandske arbeidstakerne kan forvente et svar, skriver Einan følgende:

– Regjeringen ser på ulike måter å løse problemene på, både gjennom økonomisk støtte og gjennom adgang til innreise for denne gruppen. Vi har avtalt å snakke med det svenske arbeidsdepartementet om saken.