Frp-leder Siv Jensen trekker seg: – Selvsagt litt vemodig

Siv Jensen bekreftet på en pressekonferanse torsdag at hun ikke tar gjenvalg til Stortinget, og at hun gir seg som leder av Fremskrittspartiet i mai og blir sittende på Stortinget til oktober.

– Jeg tar ikke gjenvalg til Stortinget. Det har vært fantastiske år, og jeg har viet store deler av mitt yrkesaktive liv til Frp. Det har vært givende, lærerikt, spennende og et privilegium for meg. Så har det også vært tøft, og jeg har forsaket mye. Det har gått mye ut over min nærmeste familie, og venner, men de dårlige målingene er ikke en del av mitt grunnlag for dette valget. Jeg stikker ikke av, sier Siv Jensen på pressekonferansen og fortsatte:

– De dårlige meningsmålingene vi har hatt i det siste gjorde nesten til at jeg valgte å fortsette, da det er bedre å gi seg når ting går bra. Men jeg har vært med i politikken så lenge at jeg har sett dårlige meningsmålinger før, og har sett at vi har kommet på oppløppet og levert gode valg, forteller Jensen.

– Håper Listhaug blir min etterfølger

Den avtroppende Frp-lederen sier at valget har vært tøft, men at hun er sikker på at hun har truffet riktig valg.

– Jeg vet at ingen er uerstattelig, ikke engang meg. Det er selvsagt litt vemodig, men samtidig tror jeg også noen synes det er ganske greit også. Nå får partiet en ny ledelse, og det gleder jeg meg til å følge med på, sier Jensen.

Jensen sier at det ikke er opp til henne å velge sin etterfølger, men at hun har kommet med sine anbefalinger.

– Jeg håper at partiet velger Sylvi Listhaug som min etterfølger. Hatt gleden av å jobbe tett med henne i mange år, i regjering, partiledelsen og Stortingsgruppa. Hu er ei dame med bein i nesa, som ikke er konfliktsky og liker å ta i et tak, sier Siv Jensen som ønsker at Ketil Solvik blir første nestleder.

Nå sier den avtroppende Frp-lederen at hun ser fram til å tilbringe mer tid med familie og venner.

– Jeg ser fram til å få mer tid til meg selv, familie og venner. Jeg vil være mer tante-Siv og ikke bare være Frp-Siv. Jeg vil være mer søsken-Siv, og reise mer hjem til mamma og ikke bare snakke med henne på telefonen, sier Jensen.

Jensen opplyser at hu blir sittende på Stortinget til oktober.

– Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Jeg skal ikke oppholde meg langt unna familien min, så får vi se om dette er en god jobbsøknad. Jeg stiller meg til disposisjon for den nye ledelsen hvis de ønsker det, forteller Jensen.

Tok over for Carl I Hagen i 2006

Jensen har sittet på Stortinget for Oslo siden 1997, og overtok som partileder for Carl I. Hagen i 2006. Hun tok Fremskrittspartiet inn i regjering for første gang i 2013 og satt som finansminister til Frp forlot regjeringen i 2020.

Fremskrittspartiet har slitt på målingene de siste månedene, men Jensen sier det kun har gitt henne motivasjon til å fortsette. Hun peker istedenfor på den altoppslukende livsstilen som en grunn til å gi seg.

– Det er på tide at andre, som er villig til å jobbe natt og dag, året rundt for partiet, overtar stafettpinnen, sier Jensen.

Vinteren 2021 har Frp også opplevd stor intern uro. 15. desember ble partiets fylkesleder i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, ekskludert.