Carl I. Hagen tror lederskiftet vil gi Frp en ny giv

Siv Jensen informerte torsdag Fremskrittspartiets landsstyre at hun går av som leder og ikke stiller til gjenvalg til Stortinget.

– Det har vært fantastiske år, og jeg har viet store deler av mitt yrkesaktive liv til Frp. Det har vært givende, lærerikt, spennende og et privilegium for meg. Så har det også vært tøft, og jeg har forsaket mye. Det har gått mye ut over min nærmeste familie, og venner, men de dårlige målingene er ikke en del av mitt grunnlag for dette valget. Jeg stikker ikke av, sier Siv Jensen på pressekonferansen og fortsatte:

– De dårlige meningsmålingene vi har hatt i det siste gjorde nesten til at jeg valgte å fortsette, da det er bedre å gi seg når ting går bra. Men jeg har vært med i politikken så lenge at jeg har sett dårlige meningsmålinger før, og har sett at vi har kommet på oppløppet og levert gode valg, forteller Jensen.

Hagen: – Vil huske henne som en virvelvind

Jensen tok over stafettpinnen som ny Frp-leder i 2006, etter Carl I. Hagen.

– Siv er den som videreførte partiet fra det opposisjonspartiet det var til at Frp kom inn i regjering, der våre statsråder gjorde en god jobb. Det er hennes store fortjeneste, sier Hagen på Dagsnytt 18 og fortsetter:

– Jeg vil huske henne som en ung, dynamisk jente, som kom inn som en stormvind i partiet i 1997. Hun gjorde seg bemerket med en eneste gang, og ble raskt kjendis og har siden vært en handlekraftig politiker som tok Frp inn i regjering. Vi har hatt vært uenige om strategien, men det er bare bra i et parti med stor takhøyde, forteller Hagen.

Den tidligere Frp-lederen sier at partiet ikke trenger at verken Jensen eller han selv som avdanket politikere forteller dem hva de skal gjøre videre, men tror på et løft for partiet videre.

– Jeg konstaterer at det har vært en diskusjon hvorvidt Siv har vært den rette personen til å ta partiet videre, og man må stole på de begrunnelsene hun velger for å tre til side nå. Jeg tror det vil gi en ny giv til partiet, da man alltid får det ved et lederskifte, og hvis Sylvi (Listhaug) og Ketil (Solvik-Olsen) blir bekreftet tror jeg det vil gå smertefritt, sier Jensen.

