Regjeringen opphever ringtiltakene på Østlandet

Opphevingene skjer ved midnatt natt til torsdag 18. februar.

Dermed blir det opp til kommunene å bestemme tiltaksnivået framover.

Det er Halden, Oslo og Sarpsborg som har hatt de strengeste regjeringspålagte tiltakene, på nivå C.

I tillegg har det vært tiltak på nivå D i Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Våler og Ås.

Kommunene var i utgangspunktet plassert i forskjellige ringer (ring 1 og ring 2) i forbindelse med utbruddene, men disse oppheves nå.

Også på Vestlandet er det innført ekstra tiltak i forbindelse med utbruddene i Ulvik og Bergen. Disse ble mandag videreført i én uke.

Festivaler

Helseminister Bent Høie understreker at vaksinering er avgjørende for å oppheve koronatiltak, men avfeier at det blir egne arrangementer for vaksinerte.

– Det blir ikke slik, som noen har antydet, at vi i sommer kan ha egne festivaler for dem som er vaksinert, eller at kjøpesentre kan holde åpen for dem som har fått vaksinen, sa Høie på tirsdagens pressekonferanse.

– Tiltakene vi har for å redusere smittespredning er mest knyttet til hvor mange i samfunnet som er vaksinert og i mye mindre grad av hvem av oss som er vaksinert, fortsatte han.