FHI har gitt råd til regjeringen om å åpne opp mer på universiteter

I en debatt i Dagsnytt 18 på NRK mandag om åpning av lesesaler sa Forland at de er klare for å gi råd om at det er på tide å åpne opp litt på universiteter og høyskoler.

– Vi har hentet inn nok informasjon nå, så vi har gitt råd nå i dag til departementet om at vi tror det er på tide å kunne åpne opp mer, sa Forland.

Det har vært mer utbredt smitte blant unge voksne enn andre aldersgrupper. Rådet fra FHI kommer etter at smittetallene har gått jevnt nedover, også blant unge voksne.

– Vi finner det derfor rett og rimelig at det er forholdsmessig å åpne forsiktig opp igjen, slik at folk kan være mer til stede og få undervisning på campus og også kunne ha dette i mindre grupper, sa Forland.

Mange lesesaler på universiteter og høyskoler har måttet holde stengt, mens blant annet biblioteker har åpnet igjen. Dette til tross for at ingen personer har blitt smittet på for eksempel Universitetet i Oslos lesesaler i løpet av pandemien.

Formålet med tiltakene har vært å begrense mobilitet og unngå ansamlinger av folk. Tidligere lettelser har vært begrunnet blant annet med hensyn til barn og unge.

