FHI kommer med ny og revidert vaksinestrategi om et par uker

– Det kommer en totalt revidert vaksinestrategi om et par uker, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til NRK.

Til nå har FHI valgt å fordele vaksine geografisk likt. Dermed har de i overkant av 200.000 første dosene av vaksinen blitt satt i alle landets kommuner.

Torsdag sendte Oslo-regionen – et interkommunalt råd som omfatter 65 kommuner med 2,2 millioner innbyggere – brev til Stortinget der de ber om hjelp til å sikre at de får en større andel av koronavaksinene.

Høy befolkningstetthet og mobilitet gjør visse områder særlig sårbare, og vaksinestrategien må ta hensyn til det, argumenterer de 65 kommunene.

Oslo kommune har til nå vaksinert klart flest personer, men i prosentvis dekning er de langt bak enkelt mindre kommuner.

Utsira kommune, landets minste, har vaksinert 19,7 prosent av befolkningen, uten å ha hatt et eneste smittetilfelle. Oslo har til sammenligning vaksinert 3,7 prosent av befolkningen

Byrådsleder Raymond Johansen har stått hardt på at det ikke bør være noen tvil om at Oslo-regionen bør prioriteres i vaksinearbeidet, og at de prøvene Oslo har sendt inn må testes for den nye virusmutasjonen så raskt som mulig.

Kun 24 prosent støtter Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringens fordelingsstrategi, der vaksinedosene skal fordeles likt ut ifra folketall, ifølge en undersøkelse Respons Analyse har utført for VG.

Dermed er flertallet enig med byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), som har gitt sterkt uttrykk for at smittetrykket bør prioriteres.

FHI har tidligere uttrykt at de ikke kommer til å innfra Johansens ønske.

Les også: FHI tror alle voksne kan være fullvaksinert til sommeren