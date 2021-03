Husholderske Lidia (35) har 239.000 kroner i årslønn: – Jeg ble behandlet som en slave

Av: Katharina Dale Håkonsen / LO Media

I et år har Lidia M. Santamaría Fernández (35) jobbet som husholderske i residensen til den spanske ambassadøren i Norge. Det hele startet bra. Lidia er glad i å jobbe og likte å ha det øverste ansvaret for boligen.

Men i september endret arbeidsdagen seg totalt. Den tidligere, enslige ambassadøren hadde dratt tilbake til Spania. Inn i residensen flyttet en ambassadør med kone og tre barn i skole- og barnehagealder.

Like etter ankomst gikk de fra å være tre ansatte i residensen til å bli to – samtidig som arbeidsmengden økte etter at en småbarnsfamilie på fem personer hadde flyttet inn. Ikke nok med det, ambassadøren forventet, ifølge Lidia, at hun og kollegene delte på arbeidsoppgavene og slik at det alltid var noen på jobb fra mandag til søndag – uten ekstra betaling.

De nektet.

– Jeg vil ikke jobbe kvelder og helger uten overtidsbetaling. Jeg betaler skatt til Norge. De kan ikke behandle meg på denne måten, sier Lidia som er medlem i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Alle ansatte i Norge, også de som jobber for utenlandske arbeidsgivere, har rett på overtidsbetaling for kvelds- og helgejobbing, ifølge Arbeidsmiljøloven.

Ambassaden: – Arbeidet blir alltid utført i henhold til loven

Den spanske ambassaden avviser at de skal ha bedt ansatte om å jobbe i helger uten ekstra betaling.

– På grunn av den spesielle karakteren til en ambassades virksomhet, er muligheten der man kan jobbe en dag i helgen inkludert i den nødvendige kompensasjonen. Vi overholder den strenge reguleringen av den ukentlige arbeidstiden og varigheten av det daglige skiftet. Arbeidet blir alltid utført i henhold til loven og den signerte kontrakten, skriver ambassaden i en epost til FriFagbevegelse.

Ambassaden understreker at ingen jobber helger eller overtid nå om dagen og at ansatte har fått fleksibilitet til å ta seg av familie og personlige anliggende.

Far må sende penger fra Spania

Lidia har en årslønn på 239 000 kroner før skatt, under halvparten av hva en gjennomsnittlig industriarbeider tjener i Norge. Innimellom jobber hun et par kvelder i måneden, men uten ekstrabetaling. FriFagbevegelse har fått tilgang til ti av Lidias lønnsslipper, og ingen av dem viser at kveldsarbeid er kompensert økonomisk.

For at 35-åringen skal overleve i Norge, sender faren, som er pensjonist i Spania, 600–700 euro til henne hver måned.

I kontrakten til Lidia står det ingenting om arbeidstid. Men allerede under intervjuet til stillingen som husholderske, avtalte hun og arbeidsgiver en fast arbeidstid fra klokka halv ni til klokka fire på ukedagene.

– Umenneskelig forhold

Lidia er alenemamma og avhengig av å ha fri på kvelder og i helger for å være sammen med sønnen på ti år.

– Den nye ambassadøren sa at det ville få konsekvenser om vi ikke jobber når han ønsker det. Det begynte å bli umenneskelige arbeidsforhold ved residensen.

Jobben til en husholderske består av å rengjøre huset og annekset på 1500 kvadratmeter, vaske og stryke klær, lage frokost og servere ved måltidene.

Hun fikk også beskjed om å rydde rotet til barna. Når ambassadøren og kona ønsket at Lidia skulle komme til dem, brukte de en ringeklokke.

Etter et par uker med den nye ambassadørfamilien, begynte 35-åringen å få vondt i skuldre, rygg og hode.

– Jeg var utslitt, mentalt og fysisk. Det er tungt for kroppen å jobbe med renhold, og samtidig veldig stressende å ikke ha tid til å sitte ned i fem sekunder, sier Lidia.

Det er mye jobb å rengjøre residensen og anneksen på til sammen 1500 kvadratmeter.

Ambassaden: Falske uttalelser

Legen ville sykmelde husholdersken, men det hadde hun ikke tid til. Det var jo så mye å gjøre ved residensen. Lidia fortsatte å gå på jobb i fem dager. Til slutt verket hele kroppen.

– Jeg gråt og gråt da jeg var hos legen. Jeg følte at de behandlet meg som en slave.

Ambassaden vil ikke høre snakk om at de skal ha behandlet Lidia som en slave.

– Vi avviser på det sterkeste at en slik påstand kan forsvares. Vi anser at den har et ærekrenkende formål og prøver å fremstille en ambassade som et sted for enkelte privilegerte istedenfor en lovlig institusjon. Vi opplever å ha en flott arbeidsstyrke og et godt arbeidsmiljø, med flere ansatte som har vært hos oss i opptil tiår. De har aldri gitt uttrykk for slike falske uttalelser. Dette er så langt fra virkeligheten vi vil ikke spekulere i de ukjente motivene for en slik løgn, skriver ambassaden.

Får ikke jobbe 50 prosent

Siden 22. oktober har 35-åringen vært sykemeldt. Nå føler hun seg bedre.

Legen har foreslått at Lidia M. Santamaría Fernández begynner å jobbe 50 prosent, men ambassaden nekter. Enten så må hun jobbe fulltid eller ingenting, viser e-postkorrespondansen som NTL-magasinet har fått tilgang til.

Dette er ulovlig, hevder forbundssekretær Tove Helvik i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

– Arbeidsgiver har ikke rett til å nekte ansatte delvis sykemelding og har plikt til å tilrettelegge for at Lidia kan jobbe 50 prosent, sier Helvik.

Ambassaden skriver at de ikke vil kommentere enkeltsaker og konfidensielle opplysninger i media, men hevder at de vil tilpasse seg sykmeldingssituasjonen så langt det er mulig innenfor deres arbeidssituasjon.

Lønn langt under gjennomsnittet

Tove Helvik lover at NTL kommer til å stå på for å få arbeidsgiver til å rette seg etter norsk lov. Det er flere sider ved arbeidsforholdene ved den spanske ambassaden Helvik reagerer på.

– Lønna til de aller fleste ved ambassaden er en skam. Den ligger under fattigdomsgrensa i EU- og OECD-land. Noen ansatte hadde ikke hatt lønnsøkning på 16 år, men de fikk en liten økning i 2019, sier forbundssekretæren.

Med 16–17.000 kroner i måneden ligger Lidias lønn langt under gjennomsnittslønna til en renholder i private hjem i Norge. De tjener 32.510 kroner ifølge en fersk oversikt laget av FriFagbevegelse.

Får ikke feriepenger

Ikke nok med at lønna er lav. I tillegg betaler ikke arbeidsgiveren feriepenger, ifølge NTL. 16 NTL-medlemmer har stevnet ambassaden for retten og krever tilbakebetaling av feriepenger. Rettssaken finner sted i Oslo tingrett fra 25. til 28. mai.

Husholdersken skal vitne i rettssaken, men hun er ikke en del av søksmålet siden hun startet i jobben etter at søksmålet ble fremmet. Men heller ikke Lidia får utbetalt feriepenger, konstaterer Tove Helvik som har studert lønnsslippene hennes.

– Hver måned trekker de 10,2 prosent av lønna til Lidia for at de skal utbetale henne feriepenger i juni neste år. Det er feil. Den spanske ambassaden stjeler fra henne, sier Helvik.

Feriepenger skal regnes ut etter bruttolønn og erstatte lønna i ferieukene. Det skattes litt ekstra hver måned for at man ikke skal betale skatt på feriepengene.

– Nå skal jeg undersøke hvilken lønn sykepengene til Lidia regnes ut fra. Det er mye mulig at hun skulle hatt sykepenger basert på 19.900 kroner i måneden og ikke 16–17.000 som hun får utbetalt.

Tove Helvik i NTL mener lønna til de fleste på ambassaden er en skam. Foto: Anders Hauge-Eltvik

Den spanske ambassaden reagerer sterkt på påstanden fra NTL om at de stjeler fra ansatte.

– Dette er en uberettiget og overraskende uprofesjonell påstand. Det årlige beløpet som arbeidstakerne har signert i kontraktene har alltid blitt betalt.

Ifølge ambassaden utbetaler de lønn i henhold til spansk lønnsstruktur. Ansatte får vanlig månedslønn og feriepenger.

– For det første gjennomfører vi ikke lønnstrekk, og for det andre har vi vist for retten at de ansatte får samme eller enda mer feriegodtgjørelse enn ved å følge andre ordninger. Saken vil nå bli løst i samsvar med rettens kjennelse senere i år.

Lønna bestemmes av den spanske stat

På spørsmålet om den lave lønna på ambassaden, svarer de at lønna varier, reflekterer markedet og er en del av statsbudsjettet i Spania.

– Når en kandidat søker og aksepterer et tilbud, regner vi med at det er fordi han/hun synes det er akseptabelt. Den spanske ansettelsesprosessen er helt transparent og åpen, og vi oppnår alltid et ganske stort antall kandidater, skriver ambassaden.

Lidia: – Jeg tør si fra

FriFagbevegelse har vært i kontakt med flere ansatte ved den spanske ambassaden.

De viser til frykt for represalier og vil ikke intervjues.

Lidia M. Santamaría Fernández er ikke redd for å stå fram. Hun har begynt å lete etter en ny jobb, men vil likevel ta kampen for dem som kommer etter henne.

– Jeg er tøff og tør å si fra. Jeg forteller bare sannheten og vil ikke at andre skal gå gjennom det samme som har jeg har opplevd. Jeg håper folk leser dette, at handlingene til ambassaden får konsekvenser og at utnyttelsen av ansatte opphører, sier hun.

– Jeg gråt og gråt da jeg var hos legen. Jeg følte at de behandlet meg som en slave, sier Lidia M. Santamaría Fernández. Foto: Ole Palmstrøm