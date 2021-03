Kraftig fall i importsmitten etter at grensene ble stengt

Av Marius Helge Larsen

I forrige uke – altså første hele uke etter at innreisereglene ble strammet inn – var 4 prosent av alle registrerte koronasmittede i Norge hvor man kjenner til smittested blitt smittet i utlandet, ifølge Folkehelseinstituttets siste ukesrapport.

Det er mer enn en halvering fra uken før, da 10 prosent (83 tilfeller) av tilfellene hvor man kjenner smittested ble smittet i utlandet.

Det hører med til historien at en del tilfeller av utenlandssmitte blir etterregistrert, så tallet på importsmitten for forrige uke kan komme til å gå opp etter hvert. Men like fullt er andelen nå halvparten så lav som det som først ble rapportert for uke 4 (4 prosent).

Kraftig nedgang

Sammenligner man med første uke etter nyttår (uke 1), har fallet vært enda tydeligere. Da ble det påvist 426 tilfeller av importsmitte, altså 14 ganger så mange som i forrige uke (uke 5).

Det har gått jevnt og trutt nedover siden uke 1, med 263 registrerte tilfeller av utenlandssmitte i uke 2, 143 i uke 3 og 83 i uke 4.

Reglene for innreise ble strammet inn 29. januar, altså i slutten av uke 4. Siden da er det i hovedsak kun norske statsborgere og utlendinger bosatt i Norge som slipper inn i landet, med unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner.

Tallene viser likevel at det er kommet inn minst 113 personer i Norge med smitte de siste to ukene.

– Blant tilfellene rapportert i de siste to ukene som var smittet i utlandet, var de mest vanlige smittelandene Polen (26), Russland (12) og Sverige (12). I tillegg var 31 andre land indikert som smittested for fem eller færre smittede, skriver FHI i ukesrapporten.

Letter opp

På onsdagens koronapressekonferanse varslet regjeringen at de strenge innreisereglene i hovedsak videreføres ut måneden, men at det lettes noe opp.

– Det etableres en svært snever søknadsbasert ordning for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell. Ordningen vil bli håndtert av Sjøfartsdirektoratet og være underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, opplyser regjeringen.

Det planlegges nå innstramminger i ordningen om at arbeidsgiver kan sørge for innkvartering for innreisende som skal i karantene, slik at de framover vil bli nødt til å få godkjent bostedet på forhånd.

Hovedregelen er fortsatt karantenehotell for dem som ikke har egen bolig.

Alle som nå kommer fra utlandet, må også teste seg på grensen, med unntak av dem som har dokumentasjon på at de har hatt korona de siste seks månedene.

