Arbeiderpartiet slår kraftig tilbake etter krisemåling: – Dette er oppløftende tall

Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Meningsmålingene har i lang tid vært dårlig nytt for Ap og leder Jonas Gahr Støre. Da er målingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) i februar en gedigen opptur.

Arne Strand kommenterer målingen: «Han vil slite med å bli større enn Jonas Gahr Støre ved valget»

Ap øker nemlig oppslutningen med 5,5 prosentpoeng – fra bunnoteringen på 19 prosent i januar til 24,6 prosent i februar. Avstanden opp til Høyre på 25,1 prosent har ikke vært mindre siden august 2019. Det skiller nå kun 0,5 prosentpoeng mellom de to partiene.

– Dette er oppløftende tall og et bevis på at vi beveger oss i riktig retning. Jeg tror velgerne kjenner igjen Ap og gir oss tillit. De ser at vi er interessepartiet til vanlige folk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

Lojaliteten til Ap øker

Oppslutningen for Ap på februarmålingen tangerer målingen i august i fjor. Ap henter hovedsakelig velgere fra gjerdet og fra dem som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg. Velgerlojaliteten har forbedret seg kraftig – fra middelmådige 53 prosent i januar til hele 65 prosent i februar.

– Vi har fremdeles en vei å gå når det gjelder oppslutning og lojalitet, medgir Ap-lederen.

– Nå har vi samlet laget og nominert kandidater, og vi bruker all vår kraft på å få gjennomslag for en mer rettferdig politikk som setter vanlige folk først. Jeg er bevisst på at tillit er noe man må fortjene og ikke noe man kan abonnere på, føyer Støre til.

Et tegn på mobilisering

Siden september i fjor har Arbeiderpartiet ligget stabilt mellom 19 og 22 prosent på målingene fra Opinion. Støre er derfor glad for at framgangen for partiet i februar er et tegn på mobilisering.

– Vi har sørget for en mer rettferdig krisepolitikk, og i programmet vårt tar vi konkrete grep for å få flere unge i arbeid, sier Støre. Han er opptatt av å vise at det er vanlige folks tur.

– Velferdstilbudet skal være nær folk uavhengig av økonomi, og vi er opptatt av en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Det handler om å svare på de store utfordringene i arbeidslivet – både under koronakrisen og når vi ser lengre fram i tid, påpeker han.

Den negative utviklingen for Ap kan ha stoppet opp. Det tror i hvert fall valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Dette er en klar framgang for Ap. Trenden som har fulgt partiet i lang tid med stadig tilbakegang og velgere som går til Sp, ser ut til å ha snudd, selv om vi skal være forsiktige med store utslag i enkeltmålinger, sier Bergh til FriFagbevegelse.

Les også: «Hold ut. Og mens dere holder ut, ikke still noen spørsmål»

Dårligste for Frp siden 2007

I januar var Sp marginalt større enn Ap, men nå har bildet endret seg. Både Ap og Høyre er større. Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over at partiet hennes er størst for sjette måling på rad.

Den høyeste velgerlojaliteten tilhører fremdeles Senterpartiet. Fire av fem som stemte Sp ved forrige stortingsvalg, sier de ville ha stemt på partiet igjen dersom det var valg i morgen.

Sp ligger med 19,1 prosent oppslutning fortsatt høyt på målingene, men partiet har falt tre prosentpoeng siden toppnoteringen i desember i fjor.

– Det som har vært en eventyrlig framgang for Sp i lang tid, er nedjustert noe med denne målingen, bekrefter valgforsker Johannes Bergh.

Les også: «Trygve Slagsvold Vedum svekker den rødgrønne siden»

50.000 mer med Ap

Frp faller for fjerde måned på rad og får siden dårligste måling siden Opinion startet sine målinger i 2007. Oppslutningen på 8,1 prosent er ikke nok til å måle krefter med partikollegene i Ap, Høyre og Sp. Nå er Frp og leder Siv Jensen størst blant de minste partiene.

– Situasjonen for Frp er også blitt bekreftet i andre målinger. Partiet mister delvis velgere til gjerdet og har en veldig lav lojalitet fra forrige valg, sier Bergh.

Det har vært rødgrønt flertall lenge, og det avtar heller ikke med denne målingen. De tre rødgrønne partiene ville ha fått 94 mandater dersom denne Opinion-målingen var et valgresultat.

– Holdningen vår er at alle norske valg blir jevne, og vi må aldri undervurdere de andre partiene, sier Støre.

– Vår oppgave er å vise at noe står på spill. I åtte år har de med mest stått først i køen. De med lavest inntekt som er rammet av permitteringer og koronakrise, har fått 50.000 kroner med krisepakkene som Ap har fått gjennomslag for. Det er håndfaste bevis på at politikk virker, sier Støre.

Les også: Støre lover krafttak for psykisk helse

Rødt er ikke bekymret

KrF og Venstre er under sperregrensa, mens målingen for Rødt er den dårligste siden desember 2017. Oppslutningen på 2,9 prosent er en tilbakegang på 1,5 prosentpoeng.

– Målinger går opp og ned, og jeg tror mange ser at Rødt kjemper mot konsekvensene av koronakrisa, som øker klasseskillene og arbeidsledigheten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

Han minner om at Rødt i snitt på målingene har ligget over fire prosent i 26 av de 27 siste månedene.

– Vi ligger godt an til å gjøre et rekordvalg, og det er nødvendig for å sikre at vi ikke bare får et regjeringsskifte, men at det politiske retningsskiftet folk vil ha, kan være et vendepunkt i kampen mot de økende forskjellene i Norge, sier Moxnes.

– Rødt og de andre mindre partiene kommer i skyggen av all fokuseringen på koronapandemien. Når enkeltsakene ikke står på dagsordenen, blir det også vanskelig å markere seg, sier valgforsker Johannes Bergh.

Opinions partibarometer for februar 2021 er basert på 964 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg. Intervjuene er gjennomført 1.–8. februar 2021. Feilmarginen er mellom 1 og 3 prosentpoeng.