Siv Jensen sier det er greit å kalle seg nasjonalkonservativ i Frp

Da Frp ekskluderte Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen før jul, var en av begrunnelsene hans uttalelser om at han ville dra partiet i en nasjonalkonservativ retning.

Frp-leder Siv Jensen uttalte den gang at de som ønsker at Frp skal bli et nasjonalkonservativt parti, må finne seg et annet parti. Nestleder Sylvi Listhaug uttalte at hun fikk frysninger av ordet «nasjonalkonservativ», og at det minnet henne om nasjonalsosialisme.

Dagsavisen mener: «Frafallet av velgere har tvunget partiet til å fjerne noen politiske kjepphester»

Under Politisk kvarter i NRK tirsdag sier Jensen at det er greit å kalle seg nasjonalkonservativ i Frp.

– Jeg mener det er helt greit, så lenge man erkjenner at Frp er et liberalistisk folkeparti som er opptatt av å ivareta det som til enhver tid står i vårt partiprogram, sier Jensen.

Hun pekte på at Sylvi Listhaug har beklaget at hun brukte så sterke ord i saken før jul.

– Man ønsker jo ikke å stigmatisere så mange velgere som både er opptatt av konservative verdier og opptatt av å sette norske verdier først, det har Frp alltid gjort, sier Jensen.

Jensen ble intervjuet om krisemålingene for partiet den siste tiden. Partiet har på flere målinger den siste tiden ligget godt under 10 prosents oppslutning, og på Norfaktas måling for Klassekampen og Nationen sist fredag fikk de kun 6,4 prosent oppslutning – den dårligste målingen på 26 år.

