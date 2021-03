Håper på flere jaktforbud i nasjonalparker

Nylig kunne Dagsavisen fortelle om et enstemmig kommunestyre i Orkland kommune i Trøndelag, som har bedt Klima- og miljødepartementet om et jaktforbud i et område på om lag 20.000 dekar i Grytdalen naturreservat. Kommunestyret ønsker også at Grytdalen skal bli Norges første større referanseområde for biologisk mangfold og forskning.

En av Norges naturperler

Det er snart et halvt år siden Klima- og miljødepartementet ble forespurt om dette, men så langt har ikke departementet konkludert. Nævra er likevel klar på at et jaktfritt område i Grytdalen er en god idé. Han har tidligere tatt til orde for noe slikt både der og i minst én av landets nasjonalparker.

– Grytdalen er et område jeg har varmt i hjertet. En av mine åtte episoder i naturserien Norske Naturperler på NRK var lagt hit, forteller Nævra, som før han inntok Stortinget var mest kjent som naturfilmskaper.

Allerede i 2012 tok Nævra initiativ til å utvide vernet i hele eller deler av Grytdalen, noe som førte til at daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) tok saken videre til Miljødirektoratet. Det gikk ikke som Nævra hadde håpet, men nå krysser han nok en gang fingrene for et jaktforbud.

– Vil oppmuntre til vedtak

– Det er veldig sjelden at en kommune er så samstemt i en slik sak, påpeker Nævra.

– Det vitner om at de er veldig glade i Grytdalen og ser på dette som et veldig verdifullt reservat der naturen burde få gå sin gang, slik den i praksis har gjort i mange tiår nå.

– Hva slags effekt tror du det kan få hvis kommunen får innfridd sitt ønske fra Klima- og miljødepartementet?

– Det får tre viktige effekter. For det første vil det da, en gang for alle, bli slått fast at dette er et reservat som det ikke skal jaktes i, og dermed ikke knyttes jaktverdi til. Da får det heller aldri noe verdi som spekulasjonsobjekt ved salg til private, svarer Nævra.

– Dernest vil det bli et viktig eksempel for andre områder, og oppmuntre til tilsvarende vedtak der, og det blir selvsagt umiddelbart mindre forstyrrelser i hjortens brunsttid på høsten, og ellers andre forstyrrelser som en jakt medfører, fortsetter han.

Som Orklands ordfører Oddbjørn Bang (Sp) påpekte i Dagsavisens første artikkel om Grytdalen, har området blant annet en unik hjortestamme.

