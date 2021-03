Prinsesse Märtha Louise vurderer å flytte til USA

I TV 2 -programmet «Helt Harald» åpner prinsessen blant annet opp om hvordan hun taklet den tunge tiden etter at hun fikk beskjed om Ari Behns død.

Forfatter og kunstner Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019. Han var gift med prinsesse Märtha Louise fra 2002 til 2016. Sammen har de døtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

I programmet forteller prinsessen at hun blant annet fikk god hjelp av kjæresten, amerikanske Durek Verrett (46), til å komme seg gjennom den mørke tiden.

– Han var den eneste som klarte å være der, være til stede. Han var der veldig for barna den perioden. At han var der, var veldig viktig, sier hun.

Prinsessen og Durek, også kjent som Sjaman Durek, bekreftet sitt forhold i mai 2019. Overfor TV-kanalen bekrefter Märtha Louise at hun håper at de to en gang kan bo i samme land.

– Han ville jo i utgangspunktet flytte til Norge, men så kom han til Norge, og det ble jo ikke akkurat sånn kjempekoselig, sier hun.

Dermed kan det være mulig at de to flytter sammen til USA.

– Ja, det kan jo være at vi ender opp der etter hvert, avslører hun.

Etter at hun innledet et forhold til den omstridte sjamanen, har det vært mye offentlig støy, blant annet i forbindelse med deres foredrag «The Princess and the Shaman», og utgivelsen av Verretts bok «Sjamanens reise».

