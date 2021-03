Frykter massespredning på Vestlandet – nå trykker Bergen på «den røde knappen»

Av Anne Marjatta Gøystdal, NTB

Bergen er rammet av villsmitte av både det britiske og det sørafrikanske viruset samtidig.

– Begge utbruddene regnes som uoversiktlige, uavhengig av hverandre, opplyste byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Kommuneledelsen frykter nå at det kan oppstå massespredning ut fra begge utbruddene, og understreker at situasjonen er mer uoversiktlig enn den var i Nordre Follo.

Det er hittil funnet 16 tilfeller av det britiske viruset og sju tilfeller av det sørafrikanske.

Håper å slå ned sørafrikansk virus

Det er særlig utbredelsen av det sørafrikanske muterte viruset som vekker bekymring, både lokalt og nasjonalt. Men kommunen håper det er mulig å slå ned viruset ved å innføre svært inngripende tiltak i en kort periode.

– Derfor trygger vi nå på den røde knappen, sa Valhammer.

– Vi har to aggressive mutanter i byen samtidig. Det sørafrikanske viruset har ikke bitt seg fast ennå i Bergen eller i Norge. Vi må gjøre alt for å slå det ned, sa han.

13 kommuner stenger ned

Regjeringen kunngjorde at det fra klokken 18 søndag og en uke framover innføres tiltak som innebærer nærmest full nedstengning i Bergen, Kvam og Ulvik. I tillegg kommer strenge smitteverntiltak i ti andre omliggende kommuner.

Smittetallene har i lengre tid vært ganske lave i Bergen. Mange vil kanskje reagerer på at svært inngripende tiltak kommer nå, påpekte helsebyråd Beate Husa (KrF). Men de to virusmutantene gjør det nødvendig, understreket hun.

– De ser ut til å være en god del mer smittsomme, og vi kjenner ikke konsekvensene ved sykdomsforløp, sa hun.

Byggeplasser

Utbruddene er knyttet til to byggeplasser i Bergen, som nå er stengt ned. Særlig vekker utbruddet på byggeplassen ved Fantoft stasjon bekymring.

– Dette er et knutepunkt og her er det kanskje flere enn 100 mulige nærkontakter, opplyser byråd for eldre og helse, Beate Husa (KrF).

Plassen er et knutepunkt i tilknytning til bybanen i Bergen. Det ligger også en rekke butikker i nærheten, samt offentlige virksomheter og studentboliger.

Til Bergens Tidende sier entreprenøren ved byggeplassen at de så langt vet om fem arbeidere som har fått påvist koronasmitte, noen av dem med den sørafrikanske mutasjonen.

– Jeg kan bekrefte at flere av smittetilfellene er tilknyttet vår byggeplass ved Fantoft stasjon. Det er en stor byggeplass, og vi oppdaget smitte på onsdag forrige uke, sier daglig leder i Lars Jønsson AS, Tim Helge Sætre.

Fakta om koronatiltak for Bergen, Kvam og Ulvik

Regjeringen innfører tiltak for Bergen, Ulvik og Kvam med varighet fra klokken 18 søndag 7. februar til 14. februar. Tiltakene følger Helsedirekoratets anbefalinger.

Skoler og barnehager:

* Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

* Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole, og det skal forberedes overgang til rødt nivå så snart smittesituasjonen tilsier det.

* Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

* Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer og arbeidsliv:

* Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

* Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

* Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

* Skjenkestopp

* Plikt til å bruke munnbind i visse situasjoner

* Butikker stenges med unntak av:

– Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak omsetter matvarer.

– Apotek

– Bensinstasjoner

– Utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

– Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon

– Lager- og grossist-delen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

– Bandasjister

– Optikere

– Vinmonopolet.

* Stans i breddeidrett for barn og voksne.

* Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

* Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

– Serveringssteder, men det er tillatt med take away

– Treningssentre

– Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende

– Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser

– Biblioteker

– Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

– Museer

– Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Øvrige anbefalinger:

* Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

* Det er ikke frarådet å reise til hytta utenfor egen kommune. Men anbefalingen er å bare reise sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Alle innkjøp bør gjøres i egen kommune før avreise

* Skianlegg kan holde åpent under forutsetning av at smittevernregler overholdes.

* Frisører og andre én-til-én-virksomheter kan holde åpent med forsterkede smitteverntiltak.

* Kommunene og fylkeskommunene bør ha forsterkede tiltak i kollektivtransporten.

Kilde: Helsedepartementet