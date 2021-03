Dette fikk topplederne i lønn i Norges 100 største selskaper

Av: FriFagbevegelse - Leni AUrora Brækhus og Yngvil Mortensen

FriFagbevegelse har sjekket lønna til toppsjefene i de 100 største selskapene Norge, målt etter omsetning, hentet fra magasinet Kapitals oppdaterte liste.

14 av de 100 topplederne er kvinner.

12 av de 100 direktørene har over 10 millioner kroner i lønn og bonus. Ingen av dem er kvinner.

Best betalt var daværende leder i laksegiganten Mowi, Alf-Helge Aarskog, som fikk med seg over 19 millioner kroner i lønn og bonus i 2019.

Den best betalte av kvinnene i oversikten er Kristin F. Kragseth i oljeselskapet i Vår Energi (tidligere ENI Norge), med totalt 9.5 millioner kroner i lønn og bonus.

Drøyt 6 millioner i gjennomsnitt

Vi har gått gjennom selskapenes årsregnskap for 2019 på jakt etter opplysninger om lønn, bonus og andre godtgjørelser. Vi har brukt tall for 2019 fordi få selskaper så langt har lagt fram årsregnskap for 2020.

Totalt seks selskaper er fjernet fra oversikten, enten fordi de ikke oppgir lønn eller fordi sjefene har eller hadde store eierandeler i selskapet.

De 94 resterende toppsjefene fikk til sammen utbetalt lønn og bonus på 571.409.248 kroner.

Det betyr at de i gjennomsnitt fikk utbetalt 6.078.822 kroner i lønn og bonus for å lede ett av Norges største selskaper i 2019.

Slik er belønningen de har fått oppgitt i oversikten under:

• «Lønn» består av lønn og bonus, enten utbetalt eller opptjent i 2019.

• Noen selskaper oppgir kun en samlet utgift knyttet til administrerende direktør. I så fall har vi plassert hele summen under «Lønn».

• I de tilfeller der det er oppgitt at en sum utgjør naturalytelser (frynsegoder som fri bil, telefon etc.), står summen under «Naturalytelser».

• Andre og uspesifiserte godtgjørelse har vi plassert under «Andre godtgjørelser».

• Der vi har funnet opplysninger om aksjer, er det enten oppgitt som verdien av aksjebasert avlønning i 2019, eller bare som en bekreftelse på at vedkommende deltar i et aksjebasert fordelsprogram.

NB! Vår liste tar ikke med det disse topplederne måtte ha av andre inntekter. Dette er derfor en oversikt over hvordan de største norske selskapene lønner sine toppledere, ikke hvor stor samlet inntekt personene i lista har.

Lite lønn, stor formue

Tre selskaper er tatt ut av oversikten fordi de ikke oppgir lederlønna: John Fredriksen-eide Frontline, SAS Norge og Nordea.

Tre toppledere er tatt ut av oversikten vår fordi de har eller hadde store eierandeler i selskapene: Niels G. Stolt-Nielsen (eier og leder av Stolt-Nielsen), Bjørn Kjos (tidligere Norwegian-sjef) og Odd Reitan (Reitangruppen).

Førstnevnte tok ikke ut noe i lønn i 2019, mens de to andre tok ut rundt to millioner kroner hver.

Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste, hadde Odd Reitan i 2019 en formue på 42,4 milliarder kroner, Niels. G. Stolt-Nielsen hadde en formue på 5,7 milliarder, mens Bjørn Kjos hadde en formue på 1,7 milliarder.