Burmesere foran Stortinget med krav om at militæret i Myanmar sier fra seg makten

– Vi har opplevd dette før. Vi vet hva militæret er i stand til, og vi må ut for å markere støtte til familie og venner i Burma, be norske myndigheter om å handle, og oppfordre Telenor til å ikke stenge ned kommunikasjonen ut fra landet, sier WutHmon Win, som er en av arrangørene bak demonstrasjonen som ble holdt foran Stortinget lørdag.

Demonstrantene ytret sin motstand mot kuppet der militæret tok makten i Myanmar mandag denne uken, og pågrep flere ledere, blant annet regjeringssjef Aung San Suu Kyi.

– Tragisk for alle i Myanmar

Norske Telenor er en av de store nettleverandørene i Myanmar, og opplyste fredag at de har blokkert Twitter og Instagram etter ordre fra kuppmakerne.

Demonstrantene foran Stortinget krevde blant annet at internett åpnes igjen.

Representanter for ulike etniske grupper fra Myanmar deltok på demonstrasjonen, og Venstres Ola Elvestuen, som leder Myanmarnettverket på Stortinget, var blant appellantene.

– Kuppet er tragisk for alle i Myanmar, og må møtes med en kraftig respons. Vi frykter at nedstengningen av nettet er begynnelsen på militære aksjoner mot sivile, og det er beklagelig at et statlig selskap som Telenor er en del av denne nedstengningen, sier Ola Elvestuen.

Telenor uttrykte tidligere lørdag bekymring for situasjonen etter at myndighetene beordret alle landets mobiloperatører til å stenge datatrafikken.

– Som et lokalt selskap er Telenor Myanmar forpliktet til å følge lokal lov og må nå håndtere denne høyst uregelmessige og vanskelige situasjonen. Telenor har ansatte på bakken, og vår høyeste prioritet er å sørge for deres sikkerhet, skriver Telenor i en pressemelding lørdag morgen.

– En svart uke

NTB har vært i kontakt med Oslo politidistrikt, som sier at demonstrasjonen foran Stortinget gikk rolig for seg.

– Det har vært en svart uke, men vi skal la oss motivere av burmesernes vilje til motstand og sivil ulydighet. Valget ble stjålet. Demokratiet er erstattet av diktatur over natten. I dag demonstreres det i Myanmar, og det er viktig å støtte deres krav om å gjeninnsette demokratisk valgte ledere, sier Kristian Stokke, som er styreleder i Myanmarkomiteen.