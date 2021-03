PST har pågrepet 16-åring for forberedelser til terrorhandling

Pågripelsen skjedde i Oslo torsdag, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

16-åringen er ikke norsk statsborger.

– Han erkjenner ikke straffskyld og kommer til å begjære seg løslatt. Vi mener at fengsling er uforholdsmessig på grunn av alderen hans, sier guttens forsvarer Andreas Berg Fevang til NTB.

16-åringen er ikke norsk statsborger og kom ifølge Dagbladet til Norge sammen med sin far og søsken som asylsøker for noen år siden.

Avisen skriver at gutten er siktet for å ha forberedt og planlagt flere terrorhandlinger i Oslo, og at det ble gjort funn under en ransakelse i familiens bolig torsdag.

Til NRK opplyserPST-sjef Hans Sverre Sjøvold at 16-åringen kommer fra Syria.

– Han har bedrevet aktiviteter over tid som vi mener er straffbare, sier Sjøvold.

Ifølge VG mener PST at 16-åringen er en jihadist og IS-sympatisør som skal ha kommet til Norge på familiegjenforening. Han skal ha planlagt terrorhandling i Norge.

– Det kan jeg ikke si noe om, sier Sjøvold til NRK.

Ifølge Avisa Oslo skal familiegjenforeningen ha skjedd i 2015.

Fengslingsmøtet holdes i Oslo tingrett. PST vil begjære lukkede dører.

