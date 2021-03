Smitteutbrudd på Sykehuset Østfold

– På grunn av smitteutbruddet må vi utsette mye av den planlagte behandlingen. Pasientene som får utsatt sin behandling, blir kontaktet av sykehuset. Dersom pasienter ikke blir kontaktet, skal de møte som avtalt, sier klinikksjef Tom Nordby i en pressemelding.

Flere av medarbeiderne har vært i karantene i dagene før de testet positivt, men to av medarbeiderne har vært på vakt de siste dagene før de har blitt testet.

Les også denne saken fra Demokraten: Flertallet motsatte seg Solberg-regjeringen: Ønsker ikke portforbud i Fredrikstad (+)

Alle skal testes

– Per nå har smittesporing ført til at 52 medarbeidere og 6 inneliggende pasienter er definert som nærkontakter, og de er i karantene. Smittesporingen fortsetter for å avdekke om flere har hatt nærkontakt med de smittede, både i ortopedisk avdeling og i andre avdelinger som kan være berørt, opplyser sykehuset.

Alle medarbeidere som arbeider på ortopedisk avdeling på Kalnes, blir nå testet. Det samme gjelder for alle inneliggende ortopediske pasienter. Pasientene som er bekreftet smittet av korona, er i isolasjon.

Les også: 587 meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksiner

Følger opp utskrevne pasienter

Ortopediske pasienter som nå legges inn på sykehuset, vil i hovedsak bli lagt inn på andre avdelinger.

Smittevernavdelingen på sykehuset har vært i kontakt med smittesporingsteamene i kommunene for å følge opp og eventuelt teste pasienter som har vært innlagt og er skrevet ut fra avdelingen.

Ortopediske seksjoner ved Sykehuset Østfold Moss er foreløpig ikke berørt, men smitteutbruddet på Kalnes kan gå ut over driften der, opplyser sykehuset.