Kunde hadde ikke betalt lånet sitt – banken sendte ut identifiserende SMS til 4.000

Meldingen, som ble sendt ut torsdag morgen, skulle påminne en lånekunde om en manglende innbetaling ved forfallsdato.

– Vi jobber nå på spreng for å se hvor mange som har fått denne meldinga. Det er et betydelig omfang. Per nå ser det ut til å være rundt 4.000 av bankens kunder. Vi ber dem se bort fra den SMS-en, sier kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Sparebanken Vest til NRK, som først omtalte saken.

Banken vet ikke om feilen har automatisk eller manuell årsak, men har kontaktet den berørte kunden og beklaget på det sterkeste.

– Vi vil følge opp med vedkommende i ettertid, sier Dobson, som må komme tilbake til om kunden får erstatning for forholdet.

Banken varsler at den vil gjennomføre tiltak for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

