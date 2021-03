Norge har fortsatt ikke tatt stilling til vaksinepass

Bibiana Piene og Eirik Husøy

Norske myndigheter har fortsatt ikke tatt stilling til vaksinepass for koronavaksinerte som vil kunne gi fordeler blant annet i forbindelse med reiser.

Onsdag ble det kjent at Danmark skal utvikle et digitalt vaksinepass, som vil være klart om tre-fire måneder. Målet er at det skal kunne brukes i forbindelse med reiser.

Det er ventet at man blant annet vil kunne unngå karantene.

Norge følger med på arbeidet

Vaksinesertifikat er nå til diskusjon i EU og Verdens helseorganisasjon (WHO), opplyser statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helsedepartementet i en epost.

– Det jobbes med å lage en felles mal for hva som skal inn i dette sertifikatet. Det vil bli opp til hvert enkelt land å vurdere hvordan et slikt sertifikat kan brukes. Det har ikke Norge tatt stilling til, men vi følger med på arbeidet, sier Bjerke til NTB.

Også for tre uker siden sa Bjerke til NTB at det ikke er tatt stilling til om framleggelse av dokumentasjon på gjennomført vaksinasjon kan gi fordeler ved innreise eller deltakelse ved arrangementer.

Onsdag kan hun fortsatt ikke gi noen antydninger om hvor Norge ligger i løypa.

– Tiden vi bruker på dette arbeidet, vil blant annet henge sammen med det internasjonale arbeidet, og det er derfor for tidlig å angi en dato for når regjeringen vil konkludere i denne saken.

Høie: Dansk system ikke nytt

Helseminister Bent Høie (H) sa på en pressekonferanse onsdag at hans inntrykk av det man har gjort i Danmark med vaksinepass, egentlig tilsvarer det man har i Norge.

– Man kan logge seg inn på helsenorge.no med BankID, skrive ut vaksinestatus og bruke det som dokumentasjon. Det er en etablert ordning som man har brukt over tid, som også gjelder for koronavaksinasjon, sier statsråden.

Fra før har man også et gult vaksinasjonskort i Norge som er et internasjonalt anerkjent vaksinedokument, påpeker Høie. Men dokumentasjon på koronavaksinasjon gir foreløpig ingen fordeler.

– Så kommer det også en diskusjon om hvilke regler som vil gjelde for dem som er fullvaksinerte. Det handler om smittevernregler, altså karantene, testing og så videre, men også det som mange gjerne tenker mest på som fordeler, som reising og sånt. Men det må også være basert på kunnskap, sier Høie.

Nakstad: Trenger mer kunnskap

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Norsk helsenett SF er i gang med nødvendige avklaringer for hva som skal til for videreutvikling av vaksinekortet som ligger på helsenorge.no til et vaksinepass, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG at det blir interessant å se hvilke erfaringer danskene høster.

– Det som er viktig, er at man får et system som er kontrollerbart og sikkert, og at det ikke jukses med det. Det er også viktig at land respekterer det slik at man slipper karantene ved innreise, sier Nakstad.

En forutsetning for å utstede vaksinepass er at vaksinen beskytter mot smitte, understreker han.

– Foreløpig tyder ting på at vaksinen beskytter ganske bra, men vi må ha mer kunnskap, sier han.

NHO forventer vaksinepass raskt

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier det er viktig at det jobbes raskt med utviklingen av vaksinepass.

– Et slikt pass vil være veldig bra for alle, ikke minst for næringslivet. Det kan bety at vi får hjulene i gang tidligere, sier NHO-direktøren.

– Men det er viktig å avklare en del fallgruver, ikke minst om vaksinen beskytter mot smitte. Dessuten må vi sikre at personvernet blir ivaretatt, og vi må sikre at ikke falske pass kommer i omløp, sier han.

I forrige uke ble det kjent at Island har innført et vaksinepass for å gjøre utenlandsreiser lettere for vaksinerte.