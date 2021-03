Erna Solberg blir havets beskytter i FNs havforskningstiår

Norge er en av de største bidragsyterne til FN-initiativet, og Erna Solberg er bedt om å være høy beskytter for å skape oppmerksomhet om havforskningstiåret og mobilisere ressurser slik at det ambisiøse programmet lykkes, opplyser Utenriksdepartementet.

Onsdag deltar Solberg på et onlinearrangement som markerer åpningen av FNs havforskningstiår og åpnes av FNs generalsekretær António Guterres.

– Vi vet at verdens bruk og vern av havet er avgjørende for å nå en rekke av bærekraftmålene som verdenssamfunnet har satt seg. For at vi skal få dette til, må vi sikre kunnskapsbasert havforvaltning. Vi trenger derfor et kraftig løft i internasjonal havforskning og et bredt samarbeid om dette. Det skal FNs havforskningstiår bidra til, sier Solberg.

FNs havkommisjon IOC (Intergovernmental Oceanographic Comission) har hatt ansvaret for å planlegge tiåret og vil også koordinere gjennomføringen.

– Sammen med de 13 andre stats- og regjeringssjefene i Havpanelet har vi konkludert med at vi trenger gjennomgripende forandring i verdens bruk og vern av havet. For å lykkes må flere – både stater og private aktører – engasjere seg, sier Solberg.

