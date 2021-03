Bø-ordfører får kritikk i eget parti for kutt i formuesskatten

Årsaken er at skattekutt til rike innflyttere til Bø gir mindre penger inn til felleskassa. Kommunen lå an til å tape 10 millioner kroner på grunn av den såkalte skatteutjevningsordningen.

Før jul ga regjeringen Bø unntak slik at tapet ble redusert til 5 millioner kroner – som er beløpet de taper som følge av redusert formuesskatt for innbyggerne som var bosatt i Bø fra før. Opposisjonen raste og nå kommer kritikken fra egne rekker.

Dagsavisen mener: «Det er merkelig at Bø blir belønnet for å ha kjørt for fort i svingene»

– Hvis en kommune velger å redusere formuesskatten, så må de selv ta ansvaret for de fallende inntektene. Det er ikke fellesskapet som skal støtte opp under gambling. Det er helt vanvittig, mener jeg, sier Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) til Dagens Næringsliv.

Han er blant de 23 av landets 35 Høyre-ordførere avisen har snakket med som går lengst i kritikken.

Kommentar: «Alle blir tapere, bortsett fra de rike»

Flere Høyre-ordførere sier til avisen at Bø bør ta konsekvensen av at den kommunale delen av formuesskatten er redusert. Mange sier kuttet er «spennende» og «nytenkende», mens kun et par av dem vurderer å gjøre det samme.

Bø kommune har satt ned formuesskatten til 0,35 prosent, og kan skilte med landets laveste formuesskattesats. Det har resultert i at 15 mangemillionærer har meldt flytting dit, viser DNs oversikt.

