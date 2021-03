Melby: Privatister må få tatt eksamen

– De har ikke noe annet grunnlag for vitnemål, så de må ta eksamen. Så er det en del elever på yrkesfag som må ha eksamen for å komme seg videre. Det skal vi også legge til rette for, sier Melby til TV 2.

Alt annet er foreløpig til vurdering, men en beslutning kommer så raskt det er mulig.

Kommentar: «Eksamen må avlyses. Hjemmeskole gir ingen fullgod undervisning»

En rekke aktører har den siste tiden krevd at eksamen helt eller delvis avlyses som følge av koronasituasjonen. Ap, SV, Rødt og MDG er blant partiene som krever at eksamen avlyses, mens flere andre partier er i tenkeboksen.

TV 2 er kjent med at Høyre i regjering er skeptisk til å avlyse alle eksamener. Utdanningspolitisk talsperson Kent Gudmundsen ønsker å finne en løsning der ikke alle eksamener avlyses.

Les også: Thorkildsen reagerer på Melbys skole-kommentarer: «Forventer litt mer forståelse»

– Vi anerkjenner at vi er i en ekstraordinær situasjon og at vi derfor ikke kan gjennomføre alle eksamener som vanlig. Samtidig er vi urolige for at vi så tidlig i skoleåret skal forhaste oss og avlyse alt. Det må være mulig å finne en god mellomløsning, sier Gudmundsen.

