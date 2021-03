BBC-produsenter falt for Saltstraumen

Av Veronica Karlsen

Serien har norgespremiere på BBC Earth 4. februar og består av fem episoder om henholdsvis vulkaner, sollys, vær, hav og mennesker.

Det har tatt fire år å produsere serien, som er spilt inn i 31 land – på samtlige kontinenter. I episoden om havet har BBC blant annet tatt turen til Bodø og Saltstraumen.

– Jeg har vært i heftige natur-settinger før, og jeg hadde sett bilder av Saltstraumen før vi dro dit. Jeg var likevel ikke forberedt på den rå energien som møtte oss, og for å være ærlig, syntes jeg det var ganske skremmende i starten, sier produsent og kameramann Doug Anderson til NTB.

Han har brukt de siste 15 årene på å jobbe som kameramann for BBC Natural History Unit i Bristol og har vært om bord på store prosjekter som «The Blue Planet», «Planet Earth» og «Life».

Det som åpenbarte seg for eksperten på undervannsfilming utenfor Bodø, var ulikt alt annet, forteller han – og legger til at et samarbeid med NRK og lokale krefter ble helt avgjørende for BBC-crewet.

Doug Anderson er naturfilmfotograf og produsent med undervanns-filming som sitt spesialfelt. Han kan være ute i felt ett år av gangen, og innrømmer at jobben til tider kan være ganske ekstrem. (BBC Earth/NTB kultur)

Ville fange virvelvinden

Noe av det som var mest interessant for filmteamet, var å få til filmsekvenser av det virvlende vannet spilt inn under vann.

– Vi kunne åpenbart ikke gå inn der strømmen er sterkest, sier filmfotografen – som godt festet med en spesialsele, og med litt ekstra vekt, kastet seg ut i et roligere parti. Men også der fikk han kjenne på voldsomme krefter.

– Den store overraskelsen for meg var hvordan jeg ble dratt rett ned. Å møte disse kreftene gjør meg svært ydmyk, fortsetter Anderson som måtte lære seg strømmens rytme. Han lot seg føre med, ble snurret rundt – for så å bli «spyttet ut», opplyser han.

Serie-produsent Huw Cordey skulle gjerne filmet mer i Norge, men han er svært glad for at de fikk scenene fra Saltstraumen i boks.

– Vi valgte Norge og Saltstraumen fordi vi ville illustrerte en kraft som vi var veldig opptatt av å vise. Saltstraumen var det soleklare valget. Jeg tror seere over hele verden vil sette pris på opptaktene vi gjorde her.

Bringer klimaspørsmål til torgs

Fortellerstemmen i serien tilhører smått ikoniske David Attenborough. Naturfilm-kjempen har i sine siste programmer uttrykt stor bekymring for miljøet, og Huw Cordey forteller at miljøperspektivet absolutt flyter opp til overflaten i «A Perfect Planet»-serien også. Spesielt i episoden som er viet menneskeheten.

– Menneskeheten er en naturkraft i seg selv – som påvirker naturen. Ved å pumpe ut så mye karbondioksid i atmosfæren, skaper vi ubalanse. Vi destabiliserer vær og hav – og mer varme fra solen blir fanget på jorden. Vi påvirker livet på planeten på en svært destruktiv måte, sier han – men vil gjerne avslutte med et positivt budskap.

– Vi har tid til å endre kurs. Menneske-episoden forteller ikke bare om problemer, den skisserer også løsninger. Men vi må begynne nå, og vi må sannsynligvis gjøre ganske drastiske endringer, som helt å slutte med fossilt brensel, fortsetter produsenten. Og utdyper hvorfor de falt ned på tittelen «A perfect planet».

– Vi vil gjerne at folk lærer seg noe underveis

– Vi har den perfekte planeten, så full av liv! Den eneste vi kjenner til i sitt slag. Ikke minst er den kosmisk perfekt, med perfekt avstand fra solen, en perfekt helling som gir oss årstider – og en perfekt plassert måne. Men mer enn noe handler serien om hvordan naturkreftene skaper grobunn for et så fantastiske mangfold, sier han – og er spent på mottakelsen av serien.

– Det blir naturlig nok et alvor i bunn når man lager dokumentarer om naturen, og vi vil gjerne at folk lærer seg noe underveis. Samtidig lager vi ikke TV for forskere, vi er i underholdningsindustrien og lager film for helt vanlige folk, for massemarkedet. Det fineste for meg er derfor at mange vil se serien, og at folk snakker om det de har sett etterpå.

Episoden om havet vises torsdag 25. februar.

