Sp, SV og Ap har flertall på ny måling – men faller mest

Arendalsuka 2020. Sp, SV og Ap har et knapt flertall på Stortinget, viser en ny måling. Her er SV-leder Audun Lysbakken (t.v.), Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre under partilederdebatten under Arendalsuka 2020. (Tor Erik Schrøder/NTB)