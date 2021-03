Mistenker 19 tilfeller av smitte fra mutert virus i Sarpsborg

Lørdag kveld fikk Sarpsborg kommune melding fra Folkehelseinstituttet om at en person som var testet i en stikkprøve hadde fått påvist det muterte koronaviruset. Videre smittesporing har avdekket totalt 15 personer som har testet positivt til dette. Det er ingen kjent smittevei for dette tilfellet, men det er ingenting så langt som tyder på sammenheng med smitten i Halden eller i Follo.

I tillegg er fire personer fra Sarpsborg også knyttet til spredningen fra ishallen til idrettslaget Comet i Halden som nå har fått påvist spredning til flere steder i Østfold.

– Med 15 personer i det ene utbruddet og fire i Comet-utbruddet, er det 19 smittede personer i Sarpsborg der vi mistenker den engelske virusvarianten. Vi følger opp alle nærkontaktene her ut fra teorien om at alle har vært utsatt for den muterte varianten. Siden denne virustypen er spesielt smittsom er det veldig viktig at vi er føre var, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman i en pressemelding fra kommunen mandag kveld.

Hun sier kommunen forventer svar på de fleste prøvene i løpet av mandag eller tirsdag.

Utbruddet har imidlertid fått omfattende ringvirkninger ettersom en av dem med positiv test er ansatt ved fødeavdelingen på Sykehuset Østfold hvor det er påvist flere smittetilfeller. Videre er fem andre elever ved to skoler, en barneskole og en ungdomsskole. Et barn med påvist smitte går i barnehage og der er 24 barn og sju ansatte sjekket.