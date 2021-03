Hillary Clinton i Norge: Stiller ikke til valg igjen

Av Isabel Bech

Hillary Clinton gikk hardt ut mot Facebook og «fake news» og avviste at hun vil stille til valg da hun talte på Handelshøyskolen BI i Oslo fredag.

– Jeg ser ikke for meg å stille til valg igjen, jeg gjør ikke det. Men det er avgjørende at USA velger en annen president. Ikke bare for USAs skyld, men for hele verden, sa hun.

Den tidligere utenriksminister, senator og førstedame Hillary Clinton var fredag i Norge i anledning kvinnedagen, og snakket for studenter på BI.

Hun tror imidlertid demokratenes presidentkandidat vil få en vanskelig jobb med å slå president Donald Trump og hans kampanje.

– I det neste valget vil de gjøre det samme som de gjorde i 2016, bare bedre og mer. Det vil bli en utfordring. Spørsmålet er hvem som kan stå opp mot Trump og hans negative, giftige kampanje, sa Clinton.

Hun kom med følgende løfte:

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for at demokratene vinner, uansett hvem kandidaten er.

Kritikk av Facebook

Clinton brukte også mye tid på å kritisere Facebook.

– Facebook er den største nyhetsformidleren i verden og har gjort mye skade, sa Clinton. Hun mente både Facebook og falske nettsider og nyhetsformidlere bidro til at hun tapte velgere, og mente mange av dem ble ført bak lyset av usannheter.

– Du kan stemme mot meg eller noe andre, men hvis du stemmer mot noen fordi du villedes, og mates med en jevn strøm av usannheter, så lures du. Du tar ikke en rasjonell avgjørelse, du manipuleres, sa hun.

Torsk hos Støre

Flere norske politikere var også til stede, deriblant Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

Hun holdt selv foredrag for BI-studentene tidligere på dagen og sier hun ser opp til Clinton. Tajik påpekte at det allerede har meldt seg på flere kvinner enn noensinne til den kommende presidentvalgkampen i USA.

– Jeg tror vi må se sannheten i hvitøyet og erkjenne at Hillary Clinton skapte det rommet, sa Tajik.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre var til stede.

– Det er alltid spennende å høre Hillary Clinton snakke, og det blir det sikkert i dag og, sa Støre i forkant av arrangementet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Etter Clintons foredrag i Nydalen venter en torskemiddag hos Jonas Gahr Støre.

– Det blir pannestekt torsk, poteter og grønnsaker av noe slag, sier Støre . (NTB)