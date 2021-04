Går over på vodkai stedet for øl

På en av Oslo store uteserveringer Herbern på Aker Brygge i Oslo drikker Michelle og Line øl og spiser reker.

– Jeg synes det holder med de andre streikene jeg sier Micehlle om bryggeristreiken og myser mot sola. Venninnen Line er hjertens enig:

– Ja jeg jobber i dagligvarebutikk selv og ser hvordan folk går amok. Nå erdet snart bare mineralvann igjen. Det er veldig trist. Vi som er så glad iøl.

De to jentene er ikke særlig glad for streiken i bryggeribransjen men synesfolk hamstrer vel mye øl nå ved streikestart.

– Ikke vet jeg hva de streiker for heller sier Michelle og ser på Dagsavisens utsendte.

–Vi vet bare at det er tomt for pils vi. Så nå begynner også vi å bli stresset av at alle andre er det.

Sterkere drikke

Og om streiken blir langvarig kan det bli smått med halvlitere på utestedene også innser jentene.

Men Dagsavisens fotograf trøster jentene med at det finnes andre sterkere dråper å handle ute på byen.

– Ja vi bare drikker vodka i stedet, sier Line og flirer.

– Så får de se hvordan det går når ungdommen går rett på vodkaflaska smiler Michelle.

De to jentene ser på pilsen skåler og tar en slurk.

– Nei det er trist at bryggeriene skal streike. Nå som det er sommermåneder og alt, sier Line.

– Sånn sett valgte de veldig rett tidspunkt, konstaterer Michelle.

Har fylt opp

Men daglig leder ved Herbern Ingunn Svoren mener jentene ikke har grunn til å bekymre seg. Hun har nettopp fylt opp tankene og mener beholdning skal holde selv med solrike streikedager.

– Nei vi kommer nok ikke til å gå tom. Hvis det blir fint vær holder vi ut til over pinse. Med dårlig vær holder vi ut litt lenger sier Svoren.

For restaurantsjefene i Oslo har åpenbart utnyttet de siste dagene førstreiken. Natt til torsdag fikk Tostrup Friluftsservering bedre kjent som Saras Telt og «Dasslokket» fylt opp hele 14.000 liter øl til sammen.

–Vi har kjøpt inn så mye vi kan, forteller restaurantsjef Nicklas Jacobsson.

I tillegg til de store øltankene har Jacobsson sikret seg nærmere 300 kasser med flaskepils.

– Vi holder ut en stund. Men blir streiken langvarig kan vi ikke gjøre noe mer enn det vi har gjort, sier han.