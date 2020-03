176.000 har bedt Nav om hjelp til å finne jobb

Rekordmange nordmenn er arbeidsledige etter at regjeringen for snart to uker siden innførte en rekke tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset.

Mange av disse er allerede på jakt etter en ny jobb, viser tall fra Nav:

Den siste halvannen uken har 76.000 personer registrert CVen sin på Nav-tjenesten «Arbeidsplassen», opplyser arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

Det er nesten en dobling av antallet som var registrert der fra før. Til sammen har 176.000 ledige bedt Nav hjelpe dem med å finne jobb.

Hugvik tror registreringene bare vil øke i tiden framover.

– Med de høye ledighetstallene vi ser nå, kommer dette tallet til å øke mye i tida framover, sier Hugvik.

Les også: Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar (+)

Flere bransjer ansetter

291.000 personer er nå helt arbeidsledige i Norge, ifølge Nav sin oversikt fra tirsdag.

Saken fortsetter under bildet.

Det er fortsatt behov for arbeidskraft i enkelte bransjer, ifølge arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav. Foto: Nav

Per dags dato er det ikke nok jobber til alle som trenger det, ifølge Hugvik. Men i enkelte næringer er det likevel gode muligheter for å finne en jobb:

Hugvik forteller at det er behov for støttepersonell til helseforetak, i transportsektoren, innen matproduksjon, i logistikkbransjen og i en del dagligvarebutikker.

– Mens noen stenger ned virksomheten, har andre økt behov for arbeidskraft. Der jobber vi etter flere spor for å sikre oss at vi kan bistå, sier Hugvik.

Han oppfordrer alle permitterte og arbeidsledige til å registrere seg på «Arbeidsplassen». Her kan også bedrifter annonsere etter ansatte eller søke i bunken av ledige.

– Selv om mange trolig har til hensikt å komme tilbake til sin opprinnelige arbeidsplass, så trenger vi en oversikt over alle ledige. Vi vet heller ikke hvor lenge krisen varer, og det kan være behov for å mobilisere folk til samfunnskritiske næringer, sier Hugvik.

Les også: NHO-sjefen om videreføring av koronatiltak: – Svært krevende

Hundre flere på telefonvakt

Nav er selv under stort press for tiden. Nærmere 250.000 personer har søkt om dagpenger den siste drøye uken, og Nav har ikke nok ansatte til å ta unna hele søknadsbunken.

I krisepakken som ble lagt fram av regjeringen forrige torsdag, ble Nav lovet økonomisk kompensasjon for ekstrakostnadene koronapandemien fører med seg. I tillegg har arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) oppfordret arbeidsgivere som kan, om å forskuttere dagpenger til permitterte arbeidstakere for å avlaste Nav.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: NTB Scanpix

Hugvik forteller at Nav er godt i gang med å tilpasse seg en ny og enda travlere arbeidshverdag.

– Det første vi har gjort er å mobilisere i egen organisasjon. Vi startet med å flytte rundt hundre personer til kontaktsenteret som tar imot alle telefonene som kommer inn. Nå konsentrer vi oss om å flytte en stor gruppe medarbeidere fra Nav-kontor over til å bistå i arbeidet med å håndtere dagpenger. Neste skritt er å se på behovet for ekstern rekruttering, og det vil det være behov for, sier Hugvik.

Korona: Her er alt du må vite - Symptomer, smitte, risiko, tiltak og tester

Venter enda flere ledige

Han tør ikke å spå hvordan arbeidsmarkedet vil påvirkes av at koronatiltakene nå blir forlenget til over påske, men sier at Nav ser for seg en fortsatt vekst i antall ledige.

– Det er naturlig å tro at ringvirkningene vil bli større etter hvert som flere og flere områder i samfunnet stopper opp, sier Hugvik.