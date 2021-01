NTB har stilt spørsmål til alle ordførere i Nordland og Troms og Finnmark om deres kommune vil vurdere å innføre søringkarantene på grunn av mutantutbruddet i Nordre Follo og nedstengningen av Oslo og ni andre kommuner.

43 ordførere har svart, og et klart flertall av dem er enten i gang med vurderingen av søringkarantene, eller sier dette er noe som kan komme opp til vurdering dersom situasjonen utvikler seg. 16 sier nei til søringkarantene.

Flere av ordførerne tar til orde for en regional koordinering av en søringkarantene, mens enkelte støtter Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) som lørdag gikk ut og ba regjeringen vurdere å isolere Østlandet med et utreiseforbud.

– Kommunens kriseledelse følger med på det som skjer sørpå. Den såkalte søringkarantenen er et av mange tiltak som kan bli aktuell om situasjonen forverrer seg, sier ordfører Svein Atle Somby (Ap) i Karasjok kommune til NTB.

Vil ha fellestiltak

– Ja, det kan bli aktuelt. Viktig da at regionen og fylkene står sammen, sier ordfører Helene Berg Nilsen (Ap) i Tjeldsund.

Ordfører Ellen Schjølberg (Sp) i Grane kommune sier kommunen foreløpig ikke har vurdert en karantene, men at det kan bli aktuelt hvis situasjonen forverrer seg.

– En ting vi har lært i pandemien er å ikke si noe for bombastisk om fremtiden. Vi ser at vi har tatt beslutninger vi ikke hadde trodd vi skulle gjøre tidligere, sier hun.

I Lødingen kommune er budskapet at eventuelle tiltak må være regionale, hvis det skal vurderes.

– I Lødingen kommune følger vi utviklingen på Østlandet tett. Situasjonen er bekymringsfull, men vi er ikke der at vi innfører tiltak nå. En avgjørende og viktig faktor er å hindre mennesker fra disse områdene til å reise ut, sier ordfører Hugo Jacobsen (Ap) i Lødingen kommune.

Håper Oslo-tiltak har effekt

Flere ordførere viser til at de regionale tiltakene forhåpentlig vil ha effekt og hindre ukontrollert spredning av det muterte viruset i landet.

– I vår når det ble innført karantene for dem som kom fra områder med mye smitte, var det ikke innført slike lokale tiltak i disse områdene. Det er derfor vi vurderer at det per i dag ikke er behov for en karanteneplikt for reisende fra Oslo-regionen. Uansett er denne mutasjonen mye hissigere og vi vil følge situasjonen nøye, og fortløpende vurdere om strengere tiltak vil bli nødvendig, sier ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) i Fauske kommune.

Statsforvalteren i både Nordland og Troms og Finnmark har frarådet reiser til Oslo-området nå. Det blir tatt godt imot av ordførerne i Nord, men kan vise seg ikke å være nok, advarer enkelte.

– Ut fra meldingen fra regjeringen og statsforvalteren i Nordland om at smitteutbruddet i østlandskommunene betegnes som svært alvorlig, så vil det være korrekt å vurdere en slik karantene. Vår oppgave er å igangsette tiltak for å begrense smittespredning, så hvis ikke anmodningen er nok, så vil ytterlige strengere tiltak være nødvendig, sier ordfører John Danielsen (Sp) i Øksnes kommune.

Tester tilreisende

Flere kommuner, som Alta og Tromsø, har innført krav om testing av tilreisende.

– Kommunens kriseledelse følger situasjonen nøye og dersom ting utvikler seg i negativ retning kan det bli aktuelt å iverksette tiltak, sier Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap).

Spørsmålet om søringkarantene vil bli tatt opp til behandling i flere kommuner de kommende dagene. I Hammerfest behandles saken søndag kveld.

– Et av tiltakene vi vil vurdere når vi møtes igjen, er en fritidskarantene for alle innreisende sørfra. Dette fordi kommunen har en stor andel arbeidsinnvandring, både fra utlandet og innenlands, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Sier nei til karantene

Remi Solberg (Ap), ordfører i Vestvågøy, er blant de 16 som sier klart nei til en søringkarantene.

– Dette tiltaket er ikke aktuelt å iverksette i vår region nå. Jeg har vært i kontakt med de andre regionrådslederne i Nordland som uttrykker det samme, sier Solberg, som er leder i Lofotrådet.

Heller ikke i Salten er det ønske om søringkarantene foreløpig.

– Vi følger situasjonen nøye og vi prøver å samkjøre oss i Salten mellom alle kommunene og vi har ukentlige møter. Slik situasjonen er nå er det vel ingen grunn til å gjøre drastiske grep. Men det kan endre seg fort. Slik det er nå følger vi nasjonale anbefalinger, sier ordfører Rune Berg (Sp).

Vil vurdere søringkarantene (15):

Alta, Balsfjord, Bodø, Bø, Gildeskål, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Lavangen, Måsøy, Nordkapp, Sørfold, Tjeldsund, Tromsø, Øksnes.

Kan bli aktuelt å vurdere søringkarantene (12):

Andøy, Båtsfjord, Fauske, Grane, Hadsel, Karlsøy, Lødingen, Narvik, Rana, Rødøy, Salangen, Vardø.

Vil ikke vurdere søringkarantene (16):

Bardu, Bindal, Brønnøy, Evenes, Hamarøy, Hemnes, Herøy, Loppa, Saltdal, Storfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega, Vestvågøy, Vevelstad,