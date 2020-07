Ved å kompensere for tap som følge av smitteverntiltak for å bekjempe koronapandemien, håper regjeringen at kommersielle langdistanseruter med buss og båt kan opprettholdes. EFTAs overvåkingsorgan ESA har endelig godkjent ordningen.

– Det betyr at tilskuddsordningen kan opprettes, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Alle kommersielle operatører som har løyve for helårs rutetransport med buss eller passasjerbåt på ruter på mer enn 80 km, kan søke om tilskudd.