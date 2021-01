1 av 6 ansatte i Politiets utlendingsenhet har opplevd seksuell trakassering

– Dette resultatet er alvorlig. Ingen ansatte i PU skal måtte oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Kristin Fiksdal Eide, stabssjef for HMS og HR i Politiets utlendingsenhet til NRK.

I fjor høst ble det gjennomført en undersøkelse om seksuell trakassering i politiet, og i desember ble de overordnede resultatene publisert. I undersøkelsen svarte i alt 904 ansatte i politiet at de har opplevd seksuell trakassering det siste året. Det tilsvarer 6,6 prosent av dem som svarte på undersøkelsen.

Torsdag ble resten av rapporten offentliggjort. Den viser at det er store forskjeller blant distriktene og særorganene.

Politiets utlendingsenhet, som har ansvar for asyl- og utlendingssaker, peker seg ut. Her har 60 av de 385 som deltok i undersøkelsen svart at de har opplevd seksuell trakassering det siste året. Det tilsvarer 15,9 prosent. Sørvest politidistrikt er på plassen bak med 8,6 prosent.

Kristin Fiksdal Eide sier at hun er overrasket over at tallet er så høyt, og at det ligger så mye høyere enn for tallene til resten av politiet.

– Vi har foreløpig ingen gode svar på hvorfor det er sånn, men undersøkelsen gir oss et godt grunnlag for å arbeide videre med å finne gode og forebyggende tiltak, sier hun.

