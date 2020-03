1.169 bekreftede koronasmittede i Norge

Av Synne Lykkebø Hafsaas

96 nye tilfeller ble rapportert fram til midnatt natt til mandag.

Totalt er elleve pasienter bekreftet med koronavirus innlagt på intensivavdelinger, ifølge FHI.

Totalt var 18.062 rapportert testet for koronavirus mandag klokken 8.30.

Flest smittet i Østerrike

Mandagens rapport viser at gjennomsnittsalderen for tilfellene er 46 år. 37,9 prosent av de smittede er kvinner, mens 62,1 prosent er menn.

359 av de 1.169 smittede har blitt smittet i Norge. 752 har blitt smittet utenlands, der flesteparten er fra Østerrike (513) og Italia (148). For 58 er smittested under avklaring.

Viken er det fylket som er hardest rammet av viruset, og her er det 314 smittede. Like bak ligger Oslo med 292 smittede. Litt lenger bak ligger Rogaland og Vestland med henholdsvis 131 og 127 smittede.

Nordland er fylket som har færrest smittede. Her er det elleve bekreftede smittede av koronaviruset.

Aldersgruppen som har flest smittetilfeller, er de mellom 50 og 59 år – tallet her er 332 smittede. Ti av tilfellene er barn under ni år, mens 20 av tilfellene er eldre over 80 år.

Tre koronadødsfall

Det er bekreftet tre dødsfall i Norge som følge av viruset, to på Oslo universitetssykehus og ett på Ellingsrudhjemmet i Oslo. Alle de tre døde, var eldre.

Det første dødsfallet ble kjent torsdag kveld i forrige uke, da statsminister Erna Solberg (H) opplyste dette på Dagsrevyen. Det andre dødsfallet kom natt til lørdag og ble kjent lørdag ettermiddag.

Det tredje dødsfallet dreier seg om en beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo. Vedkommende døde tidligere denne uken, men Oslo kommune fikk senere bekreftet av personen var smittet av koronaviruset.