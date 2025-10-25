Ingrid Olina Hovland valgt til ny leder for KrFU

Ingrid Olina Hovland er valgt som ny KrFU-leder på ungdomspartiets landsmøte. KrFU / Handout / NTB

– Jeg veldig takknemlig for tilliten som landsmøtet har gitt meg. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å lede en organisasjon med rekordmange nye medlemmer og et godt skolevalgresultat i ryggen, sier Hovland i en pressemelding.

Valget skjedde ved kampvotering mot Jonas Ek (22). Hovland fikk 82 av 107 stemmer i en skriftlig votering, skriver Vårt Land og Dagen. Dette var den første kampvoteringen om ledervervet på et KrFU-landsmøte på flere tiår.

– Nå skal vi fortsette bygge organisasjonen og utvikle ny politikk. Dette er bare starten, sier Hovland.

Hun ble innstilt av en samlet valgkomité som ny leder for ungdomspartiet. Hun etterfølger Hadle Rasmus Bjuland, som går av etter fire år i vervet.

Hovland fikk mye oppmerksomhet tidligere i øst da hun i NRKs Politisk kvarter utfordret tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland på at likestillingspolitikken har gått for langt. Hun frontet også at KrF skulle gå inn for å forby regnbueflagg i skolen.

Den 20 år gamle jusstudenten fra Stavanger har tidligere vært nestleder i Rogaland KrFU og generalsekretær i KrFU.

Som nestledere får Ingrid Olina med seg Erik Rønhovde (22) fra Vestfold og Torkel Johannes Bjuland (22).