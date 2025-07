Ingen store skader tross tsunamivarsel flere områder

Japanske medier viste tsunamivarselet kort tid etter at skjelvet inntraff. Eugene Hoshiko / AP / NTB

Jordskjelvet som gikk i 01.30-tiden natt til onsdag norsk tid, 11.30 lokal tid, hadde en styrke på 8,8 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

– Dagens jordskjelv var alvorlig og det kraftigste på flere tiår, sa guvernør Vladimir Solodov i Kamtsjatka i en video i sosiale medier kort tid etter skjelvet.

Skjelvet er det kraftigste på verdensbasis siden 2011, ifølge AP. Da utløste et jordskjelv på styrke 9 en tsunamibølge som rammet det japanske atomkraftverket i Fukushima i den mest alvorlige kjernekraftulykken siden Tsjernobyl.

Omfattende evakueringer

Annonse

I 4-tiden norsk tid nådde de første bølgene Japans kyst med en høyde på rundt 30 centimeter. Senere ble det målt 50 centimeter høye bølger i Ishinomaki, ifølge Japans meteorologiske institutt.

På veiene ut av Hokkaido i Nord-Japan ble det lange køer av biler med folk som forsøkte å komme seg opp i høyden.

Japanske myndigheter sendte ut nødvarsel om tsunamifaren langs store deler av østkysten mot Stillehavet. Det ble varslet om bølger opp til tre meter som traff i 3-tiden norsk tid.

900.000 innbyggere langs kysten blir rådet til å evakuere. Det er uklart hvor mange som faktisk har evakuert.

Annonse

– Vennligst evakuer raskt. Beveg deg raskt til høyere områder og bort fra kysten, lød advarselen på japansk TV.

Arbeidere ved det ødelagte atomkraftverket Fukushima er også evakuert. Kraftverket ble ødelagt i mars 2011 etter et svært kraftig jordskjelv og påfølgende tsunami.

Tsunamivarsel i USA

Det amerikanske meteorologiske instituttet NOAA sendte ut anbefalinger og advarsler for hele den amerikanske vestkysten, med høyest faregrad i Alaska og langs kysten nord i California.

Annonse

På Hawaii varsler sirener om tsunamivarselet, og det er beordret evakuering i flere områder. I Honolulu og på Maui er det tett trafikk mot høyden, skriver BBC. Det er ventet at bølgene kan treffe øyene i 8-tiden onsdag morgen norsk tid.

Også for Alaska, Hawaii og det amerikanske territoriet Guam ble det sendt ut tsunamivarsel. Myndighetene i Mexico, Peru, Filippinene, New Zealand og Ecuador advarer også om kraftige bølger.

Flere personer skadet i Russland

Skjelvet er det kraftigste siden 1952 i området, ifølge det russiske jordskjelvsenteret. Da utløste et skjelv på styrke 9 en tsunami på ni meter på Hawaii.

Annonse

Bølger på mellom tre og fire meter traff land på halvøya kort tid etter skjelvet, ifølge lokale myndigheter. De oppfordret folk til å holde seg unna fra kysten etter skjelvet.

Ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass er det strømbrudd og utfall av mobildekning i den største byen Petropavlovsk-Kamtsjatka. Byen har 165.000 innbyggere.

Tass melder også at flere personer skal ha fått lettere skader, blant annet ved en lokal flyplass.

– Alle pasientene er nå i stabil tilstand, og det er ikke meldt om alvorlige skader, sa den lokale helseministeren ifølge Tass.

Annonse

Hovedskjelvet ble fulgt av flere svakere skjelv i timene etterpå. Et av dem hadde en styrke på 6,9.

Jordskjelvet og tsunamien i Indiahavet julen 2004, der 300.000 mennesker mistet livet, blant dem 84 nordmenn, hadde en styrke på 9,3, vel fem ganger kraftigere enn et skjelv med styrke 8,8.

Nesten to millioner under evakueringsordre i Japan



Ifølge Japans redningstjeneste er nesten to millioner japanere omfattet av en evakueringsordre som gjelder for et større område.

Annonse

Så langt har en kvinne i 60-årene fått lettere skader mens hun evakuerte, ifølge redningstjenesten. Kvinnen er blitt fraktet til sykehus.

En bølge på 1,3 meter ble tidligere onsdag registrert i en havn i det nordøstlige prefekturet Iwate, ifølge lokale medier. I andre prefekturer har det blitt observert bølger opp mot 80 centimeter.

Myndighetene i Japan har utstedt advarsler om bølger på opptil tre meter i kjølvannet av det sterke jordskjelvet utenfor Kamtsjatka-halvøya øst i Russland i natt. Skjelvet har blitt målt til 8,8 i styrke.

Japans meteorologiske byrå har oppfordret innbyggere til å flytte til høyere terreng eller tilfluktsrom og bedt dem om å bli der foreløpig. Tsunamivarselet kan forbli i kraft i nok en dag og enda lenger enn det.

Annonse

Tsunamibølger treffer Hawaii og California



På Hawaii har tsunamibølger begynt å treffe land etter nattens kraftige jordskjelv.

De første bølgene ved øygruppen i stillehavet har ifølge Pacific Tsunami Warning Centre vært på en snau meter.

Ifølge Sky News ber varslingstjenesten om strakstiltak for å beskytte liv og eiendom.

Annonse

Hawaii-guvernør sier at de så langt ikke har opplevd noen konsekvenser av bølgene som har truffet land, men han vil ikke at man skal ta lett på situasjonen uansett.

– Folk skal ikke, og jeg sier det igjen, de skal ikke, som vi har sett tidligere, oppholde seg ved kysten og sette deres liv i fare for å se hvordan en tsunami ser ut.

Som følge av tsunamien er alle fly inn og ut av Maui innstilt. Havnene er også stengt, og skip med kurs mot øygruppen har blitt instruert til å bli værende på sjøen.

Klokken 10 nådde også de første tsunamibølgene California.

Kø ut av Kushiro i Hokkaido nord i Japan etter tsunamivarselet. Kyodo News / AP / NTB

Russiske nødetater undersøker skader på en barnehage etter jordskjelvet på Kamtsjatka-halvøya. Russiske nødetaters pressekontor / AP / NTB

En russisk kystby ble rammet av tsunamibølgene kort tid etter jordskjelvet på Kamtsjatka-halvøya natt til onsdag. Geofysisk tjeneste ved det russiske vitenskapsakademiet / AP / NTB

Folk i Mukawa på Hokkaido nord i Japan trakk opp på taket til en brannstasjon for å komme opp i høyden før tsunamibølgene var ventet å treffe land. Kyodo News / AP / NTB