Ingen slagord. Bare oppvaskmøte etter valget

Høyres sentralstyremøte fredag blir et oppgjør med det dårlige valget og kanskje startskuddet for prosessen med å bytte ut Erna Solberg.

Høyre-leder Erna Solberg taler under et tidligere sentralstyremøte på Høyres hus.

Innenriks

Publisert

Fredag avholdes et lenge planlagt sentralstyre  i Høyre på et hotell på Gardemoen. Tema for møtet er veien videre og evaluering av det dårlige valgresultatet på 14, 6 prosent, men Høyre-fylkesledere Dagsavisen har snakket tror at også lederspørsmålet og Ernas posisjon vil komme opp der. Kanskje vil det allerede på dette møtet bli lagt et løp for hvordan prosessen med å bytte ut Erna Solberg skal foregå.

Mektig styre

