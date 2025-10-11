Ingen overlevende etter eksplosjon ved sprengstoffabrikk i Tennessee

Bilder og videoer fra stedet viser at den ene bygningen er fullstendig ødelagt av eksplosjonen. WTVF-TV / AP / NTB

Eksplosjonen rammet fredag morgen fabrikken Accurate Energetic Systems, et selskap som leverer og forsker på sprengstoff og ammunisjon for det amerikanske militæret.

Eksplosjonen skjedde rundt klokken 7.45 lokal tid ved selskapets anlegg i Bucksnort-området, rundt 100 kilometer sørvest for Nashville.

Flyfoto viser at hele området er jevnet med jorden, og at vrakrester ligger strødd over et stort område. Sheriff Davis sa at folk mer enn 24 kilometer unna kjente trykkbølgen.