Ingen økning av fribeløp for uføre:

Til tross for at Stortinget i våres gikk inn for å øke fribeløpet for hva du kan tjene før du får avkorting i uføretrygden, nevnes ikke dette med ett ord i forslaget til statsbudsjett.

– Det er dårlig. Det er kjempeskuffende. Og det er et brudd på vedtaket fra Stortinget i våres, der de ber regjeringen komme med et konkret forslag til hvor mye fribeløpet for hva uføre kan tjene før de får trekk, sier Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen til Dagsavisen.

– Dette må man aldri gå med på, det går ut over de mest sårbare, sier hun.

Lovte økning

I mars gikk alle partiene på Stortinget unntatt Høyre, inn for å be regjeringen om å øke fribeløpet for uføre fra dagens nivå. Og i april fattet et flertall i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget vedtak om å be regjeringen om å øke fribeløpet fra dagens nivå.

Per i dag er fribeløpet, altså summen penger du kan tjene uten å få avkorting i Nav-støtten din, 0,4 G eller i overkant av 52.000 kroner.

Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere både pensjoner og trygdeytelser og justeres hvert år, og er per 1. mai 2025 på 130.160 kroner.

Hvor mye fribeløpet for uføre skulle øke, var ikke tallfestet. Flertallet i komiteen har kun gått inn for å øke beløpet.

Skatter dobbelt

Er du ufør og tjener over 0,4 prosent av 1G, blir avkortingen i trygden regnet ut fra en bestemt kompensasjonsgrad.

– Da vi spurte våre medlemmer, viste det at kompensasjonsgraden kan være alt fra 28 til 113 prosent. I årets budsjett er det foreslått å ha et tak på 70 prosent. Det betyr at for hver 100-lapp du tjener over 0,4 G, blir du trukket 70 kroner av trygden din, forklarer Thoresen.

Det du sitter igjen med er lønn som det skal skattes av, og deler av trygden, som også skal beskattes.

– Vi er den eneste gruppen som har to skatteoppgjør i året, sier Thoresen.

– Etter det, kommer det an på hva du har i for eksempel barnetillegg – som er behovsprøvd. I realiteten kan du trekkes fra første tjente krone, sier hun.

Marie Sneve Martinussen, leder i partiet Rødt. Kenneth Stensrud

– Leverer ikke

Marie Sneve Martinussen (Rødt) reagerer på at budsjettforslaget ikke tar hensyn til de svake gruppene i samfunnet.

– Budsjettforslaget leverer ikke for uføre. Det trengs kraftigere tak mot Forskjells-Norge fra stortingsflertallet, sier hun til Dagsavisen.

– Vi må sikre en ny giv for minstepensjonister, uføre og arbeidsfolk. Stortinget har allerede vedtatt at fribeløpet for uføre skal opp. Det er skuffende at Arbeiderpartiet ikke følger opp vedtaket de selv var med på, påpeker hun.

Rødt er at av flere partier som lenge har jobbet for å øke fribeløpet til 1G.

– Da blir det lettere for uføre å jobbe mer uten å bli straffet for det, når de har mulighet til det. Rødt jobber videre for å øke fribeløpet til 1G, sier Sneve.

– Vi må løfte de uføres vilkår. Så kommer vi tilbake til våre forslag når vi har vårt budsjettforslag klart, lover hun.



Taper penger på jobbe

Slik systemet er i dag, lønner det seg ikke for mange å jobbe, mener AAP-lederen.

– Folk vil ikke jobbe, man taper penger på det, sier hun og legger fram følgende eksempel:

– Dersom du klarer å jobbe i to timer i uken, i tillegg til å reise til og fra arbeid, sitter du igjen med kanskje 150 kroner for innsatsen. Det skal du skatte av, også må du trekke fra reiseutgifter fra det beløpet, sier Elisabeth Thoresen.

Mange uføre jobber på denne måten.

– De tar 10 og 20 prosents stillinger, ved for eksempel å være støttekontakt for en som er sykere enn seg selv. Men de sitter ikke igjen med noe, det blir et tapsprosjekt. Derfor er det mange som sier at de kan jobbe fram til de har tjent 0,4 prosent, og etter det gidder de ikke, sier hun.

– Økning av fribeløpet nevnes ikke engang i statsbudsjettet. Men det må økes hvis det skal lønne seg for uføre å jobbe, sier Thoresen.

Partileder i MDG, Arild Hermstad. PERNILLE SOMMER

– Alt for lavt



– Det er på høy tid at uføre får bedre muligheter til å bidra i arbeidslivet uten å bli straffet økonomisk.

Det sier leder for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Arild Hermstad, til Dagsavisen.

– Dagens fribeløp er altfor lavt og gjør det vanskelig for mange å ta småjobber eller prøve seg i arbeid uten å risikere kutt i trygden. Det er verken sosialt rettferdig eller økonomisk klokt i en situasjon der altfor mange står utenfor arbeidslivet.

Han sier at MDG støttet forslaget i arbeids- og sosialkomiteen om å øke fribeløpet, og forventet at regjeringen skulle følge opp.

– Det er veldig skuffende at det ikke kom noe i statsbudsjettet, og vi vil følge dette opp i budsjettforhandlingene. Det handler om verdighet, tillit og muligheten til å bidra – og det er verdier vi setter høyt, sier han.

– Vi vil også jobbe for et mer tillitsbasert og forutsigbart regelverk, som gjør det enklere for uføre å kombinere trygd og arbeid uten å frykte økonomiske sanksjoner, avslutter Hermstad.

