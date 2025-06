Alle de 32 Nato-landenes ledere ga onsdag tommel opp for det nye 5-prosentmålet på Nato-toppmøtet i Haag.

5-prosentmålet er delt i to: 3,5 prosent til rent forsvar og 1,5 prosent til sivil sektor for å styrke totalforsvaret.

– Nato truer ingen

Innfrielsen av målet vil bli gjennomgått i 2029.

Annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er glad for den historiske beslutningen.

– Nato-landene står sammen om å beskytte hverandre. Vi lever i den mest krevende sikkerhetspolitiske tiden siden andre verdenskrig, sier han.

– Det gjør at det er nødvendig å bruke mer for å styrke forsvaret i det enkelte land, og for alliansen som en helhet. Jeg er glad for at alle medlemslandene er enige om dette, sier han.

– Nato truer ingen, men det er viktig at vi sammen kan avskrekke Russland. Investeringene Nato-landene nå vil gjøre, vil sikre at vi sammen har styrkene, utstyret, infrastrukturen og motstandskraften vi trenger for å møte trusselen vi står overfor, understreker Støre.

Annonse

Hyller Trump

Nato-sjef Mark Rutte hyller USAs Donald Trump som avgjørende i å ha fått vedtaket på plass.

– Uten deg hadde det aldri skjedd, konstaterte han på et pressemøte med Trump onsdag.

Representanter fra alle de 32 Nato-medlemmene samlet i Haag onsdag. Foto: Ben Stansall / AP / NTB

Med dette nye målet vil Europa og Canada bruke like mye penger på forsvar som USA, ifølge Rutte.

Annonse

– Dette vil gjøre oss i stand til å forsvare oss og selv og hverandre hvis noen skulle gjøre den tabben å angripe en av oss, sier Rutte.

Ved å vedta 5-prosentmålet har alliansen lagt grunnlaget for et sterkere, mer rettferdig og mer dødelig Nato, mener generalsekretæren.



– Ingen kan lenger tvile på Nato, sier han.

– Dette er en stor seier for alle, supplerer USAs president Donald Trump.

Annonse

– Historisk

Begrepet «historisk» satt løst hos Nato-lederne i forkant av toppmøtet.

– Vi er vitne til fødselen til et nytt Nato, et Nato som er mer balansert, og der Europa tar mer ansvar, sier Finlands president Alexander Stubb.

Ved siden av Sverige er Finland alliansens ferskeste medlem.

Annonse

Samtidig har Spania protestert og sagt at det er umulig for dem å nå et 5-prosentmål.

Statsminister Pedro Sánchez har uttalt at Spania kan oppfylle sine styrkemål for langt mindre penger.

Enige om tekst, ikke om tolkning

En kilde svært tett på forhandlingene sier til NTB at alle landene er enige om teksten i slutterklæringen, men at det ikke nødvendigvis betyr at de er enige om hvordan den skal tolkes.

Annonse

Det gir Spania litt rom til å manøvrere i, sier kilden.

Også Belgia vil måtte slite hardt for å innfri 5-prosentmålet.

På vei inn til toppmøtet sa statsminister Bart De Wever at dersom Spania finner en måte å innfri styrkemålene på uten å måtte bruke 5 prosent, vil de gjøre det samme.

– Men hvis Nato sier at det betyr at vi må bruke 3,5 prosent, så har de antakelig rett. Men kanskje Sanchez er et geni, sier han.