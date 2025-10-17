Ingen i Osloskolen fikk vite om Tamima-siktedes voldelige fortid

Tente lys og blomster utenfor huset på Kampen i Oslo hvor Tamima Nibras Juhar (34) ble drept mens hun var på jobb i en bolig tilknyttet barnevernet. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Det verste er å tenke på om drapet på Tamima Nibras Juhar (34) kunne vært unngått, sier Ola Wolff Elvevold, som har overtatt ledervervet i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre for Sunniva Holmås Eidsvoll, som er valgt inn på Stortinget.

Dagsavisen har tidligere skrevet at lærerne på den videregående skolen, der Djordje Wilms var elev etter at han ble hasteflyttet fra Valdres til Oslo i 2024, aldri fikk vite at klassens nye elev kunne være en «tikkende bombe».

Natt til søndag 24. august ble Tamima Nibras Juhar (34) brutalt knivdrept mens hun var alene på jobb i et botreningstilbud på Kampen i Oslo.