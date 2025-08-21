– Ingen i Gaza by har sovet i natt

Palestinere med sin døde slektning Mohammed Al-Sukni, som ble drept mens han forsøkte å få tak i nødhjelp i Gaza by torsdag. Jehad Alshrafi / AP / NTB

– Ingen i Gaza har sovet, ikke i natt, ikke på en uke, sier Amal Abdel-Aal til nyhetsbyrået AFP.

– Artilleriangrepene og luftangrepene i øst stanser aldri. Himmelen lyser opp hele natten, sier kvinnen, en av byens over 1 millioner innbyggere.

– Lyden kommer nærmere, men hvor skal vi dra? spør hun.

En mann forteller om lyden av bomber og rop om hjelp.

– Huset ristet med oss hele natten – lyden av eksplosjoner, artilleri, krigsfly, ambulanser og rop om hjelp tar livet av oss, sier Ahmad al-Shanti til det franske nyhetsbyrået AFP.

Gazas sivilforsvar sier at nattens angrep var rettet mot områder nordvest og sørøst for Gaza by. Ifølge det israelske militæret er angrepene nødvendig for å legge til rette for bakkeinvasjonen i Gaza by.

Mange palestinere flykter



Et stort antall palestinere flykter fra Gaza by etter at Israel innledet den varslede bakkeoffensiven i utkanten av byen.

Det sier en palestinsk tjenestemann i byen til BBC torsdag morgen.

Gaza by er hjembyen til over en million palestinere. De siste dagene har den blitt utsatt for omfattende bombe- og artilleriangrep i forkant av det som er spådd å bli en stor katastrofe for den palestinske befolkningen.

Store deler av byen ligger allerede i grus, og mange av innbyggerne bor nå i store teltleirer.

– Det vi ser i Gaza, er ingenting annet en apokalyptisk virkelighet for barn, for deres familier, for denne generasjonen, sier Redd Barnas regiondirektør Ahmed Alhendawi til nyhetsbyrået AP.

– Umulig å beskrive lidelsene

– Det er umulig å beskrive lidelsene og kampen til denne generasjonen med ord, sier han videre.

Den israelske hæren har innkalt 60.000 reservister for å delta i offensiven. Det skjer samtidig som det pågår en kampanje i Israel blant utkjørte reservister som anklager den israelske regjeringen for å fortsette krigen på Gazastripen for å redde seg selv.

Også de fleste av gislenes familier er sterkt kritiske til bakkeoffensiven ettersom det antas at mange av de resterende gislene befinner seg i Gaza by.

Den israelske regjeringen sier på sin side at målet er å knuse Hamas en gang for alle.

Det råder stor usikkerhet om hvor lenge offensiven vil vare. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at han vil ha en rask offensiv, mens analytikere utelukker ikke at den kan vare i lang tid.

