Det er klart for ny sesong av den nye serien til løperbrødrene Ingebrigtsen. Eldstemann Henrik fyrer løs mot pressen etter rettssaken i vår.

Henrik Ingebrigtsen snakker ut.

Trioen møtte journalister sammen med sine koner for å promotere sesong to av serien «Ingebrigtsen: Born to run».

– Målet og ønsket vårt er å gi folk et innblikk i hverdagen vår. Hva vi gjør, hva vi står i og hvorfor ting skjer som det skjer. I år har vært et litt uvanlig år med rettssak og de tingene der, men samtidig er det veldig viktig å ha med og hvordan det påvirker oss, sier Jakob Ingebrigtsen til NTB.

Jakob Ingebrigtsen møtte pressen for å fortelle om sin egen friidrettssesong og den nye sesongen med TV-serien.

Gjennom sesongen blir det blant annet vist hvordan det var for dem å gå gjennom rettssaken i vår. Faren Gjert Ingebrigtsen ble frifunnet for mishandling i nære relasjoner, men dømt til betinget fengsel i femten dager for kroppskrenkelse mot datteren.

Familiekonflikten mellom brødrene og faren har vært dekket bredt i de norske mediene de siste årene.

– Idioter

– Hele hensikten denne med serien er å vise hva som ligger bak: prisen for å drive med toppidrett, forteller Henrik Ingebrigtsen.

– Rettssaken er helt klart relevant for å vise hva det koster. Det ble jo dokumentert uansett med at mediene sto der nede som idioter i ukevis, og det ble skrevet masse om. Det er kanskje bare at vi ønsker kontroll på noe av det, forteller han videre.

Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen.

Deretter retter han en pekefinger mot mediene, uten å nevne konkrete eksempler.

– Det er jo ingen som vet noe om noe. Mange skriver masse om alt, uten at de kan eller vet noe om noe. Mange av artiklene og reportasjene i mediene bærer preg av at de ikke vet hva de snakker om og skriver om.

– Hvordan synes du mediene oppførte seg under rettssaken i Sandnes?

Han ser på sin kone Live Børkja Ingebrigtsen og tenker seg om.

– Som forventet, vil jeg si. Skal vi si det? sier Liva Børkja Ingebrigtsen.

– Det er kanskje en fin måte å si det på, føyer ektemannen til.

Aldri noen diskusjon

– Det har aldri vært aktuelt ikke å ha det med. Det er jo livet vårt, dessverre, forteller den mellomste av de tre løperbrødrene Filip Mangen Ingebrigtsen.

– Sånn har det bare blitt. Men det har jo vært viktig å dokumentere livet vårt rundt rettssaken og hvordan man hadde det i den perioden, forteller han.

Hans kone Astrid forteller at vurderingen om å ha perioden med rettssaken med i serien ble tatt da det ble en sesong to. Ektemannen stemmer i:

– Du kunne ikke bare tatt vekk to måneder av et år og late som ingenting, sier han.

