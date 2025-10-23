Trioen møtte journalister sammen med sine koner for å promotere sesong to av serien «Ingebrigtsen: Born to run».

– Målet og ønsket vårt er å gi folk et innblikk i hverdagen vår. Hva vi gjør, hva vi står i og hvorfor ting skjer som det skjer. I år har vært et litt uvanlig år med rettssak og de tingene der, men samtidig er det veldig viktig å ha med og hvordan det påvirker oss, sier Jakob Ingebrigtsen til NTB.

Jakob Ingebrigtsen møtte pressen for å fortelle om sin egen friidrettssesong og den nye sesongen med TV-serien. Terje Pedersen / NTB

Gjennom sesongen blir det blant annet vist hvordan det var for dem å gå gjennom rettssaken i vår. Faren Gjert Ingebrigtsen ble frifunnet for mishandling i nære relasjoner, men dømt til betinget fengsel i femten dager for kroppskrenkelse mot datteren.

Familiekonflikten mellom brødrene og faren har vært dekket bredt i de norske mediene de siste årene.

– Idioter

– Hele hensikten denne med serien er å vise hva som ligger bak: prisen for å drive med toppidrett, forteller Henrik Ingebrigtsen.

– Rettssaken er helt klart relevant for å vise hva det koster. Det ble jo dokumentert uansett med at mediene sto der nede som idioter i ukevis, og det ble skrevet masse om. Det er kanskje bare at vi ønsker kontroll på noe av det, forteller han videre.

Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Deretter retter han en pekefinger mot mediene, uten å nevne konkrete eksempler.

– Det er jo ingen som vet noe om noe. Mange skriver masse om alt, uten at de kan eller vet noe om noe. Mange av artiklene og reportasjene i mediene bærer preg av at de ikke vet hva de snakker om og skriver om.

– Hvordan synes du mediene oppførte seg under rettssaken i Sandnes?

Han ser på sin kone Live Børkja Ingebrigtsen og tenker seg om.

– Som forventet, vil jeg si. Skal vi si det? sier Liva Børkja Ingebrigtsen.

– Det er kanskje en fin måte å si det på, føyer ektemannen til.

Aldri noen diskusjon

– Det har aldri vært aktuelt ikke å ha det med. Det er jo livet vårt, dessverre, forteller den mellomste av de tre løperbrødrene Filip Mangen Ingebrigtsen.

– Sånn har det bare blitt. Men det har jo vært viktig å dokumentere livet vårt rundt rettssaken og hvordan man hadde det i den perioden, forteller han.

Hans kone Astrid forteller at vurderingen om å ha perioden med rettssaken med i serien ble tatt da det ble en sesong to. Ektemannen stemmer i:

– Du kunne ikke bare tatt vekk to måneder av et år og late som ingenting, sier han.