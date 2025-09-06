Industriarbeider Sven Frode har alltid stemt Ap. I år har han ikke lyst

– Får vi ikke tak i billig kraft nå så spøker det for hele Høyanger, sier han. Energiministeren forsikrer at prisene vil gå ned.

Sven Frode Breidvik har jobbet på Hydro-verket i Høyanger siden 1983. Han har sett fabrikkene bli lagt ned rundt ham, og nå frykter han for framtiden til industrieventyret langs Sognefjorden i Vestland.

Innenriks

Politisk journalist
Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Jeg har alltid stemt på Arbeiderpartiet, men nå heller jeg mot å ikke gjøre det. 

Det sier Sven Frode Breidvik. Han har jobbet på Hydro-anlegget i Høyanger siden 1983. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

strømpriser arbeiderpartiet kraftpolitikk innenriks høyanger hydro sven frode breidvik nyheter
Powered by Labrador CMS