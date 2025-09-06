Industriarbeider Sven Frode har alltid stemt Ap. I år har han ikke lyst
– Får vi ikke tak i billig kraft nå så spøker det for hele Høyanger, sier han. Energiministeren forsikrer at prisene vil gå ned.
Sven Frode Breidvik har jobbet på Hydro-verket i Høyanger siden 1983. Han har sett fabrikkene bli lagt ned rundt ham, og nå frykter han for framtiden til industrieventyret langs Sognefjorden i Vestland.
FOTO: Sissel M. Rasmussen
– Jeg har alltid stemt på Arbeiderpartiet, men nå heller jeg mot å ikke gjøre det.
Det sier Sven Frode Breidvik. Han har jobbet på Hydro-anlegget i Høyanger siden 1983.