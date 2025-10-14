IMF advarer mot KI-krasj i verdensøkonomien

Verdensøkonomien går bedre enn fryktet, men det er fortsatt mørke skyer i horisonten, advarer IMFs økonomiske direktør Pierre-Olivier Gourinchas. Tirsdag ble IMFs siste World Economic Outlook lagt fram. Foto: Jose Luis Magana / AP / NTB

– Risikoen for dette er imidlertid ikke stor foreløpig, skriver IMF i sin nye utgave av World Economic Outlook.

IMFs vekstprognose for 2025 er justert opp fra 3,0 til 3,2 prosent, mens prognosen for 2026 holder seg uendret på 3,1 prosent.

Også utsiktene for eurosonen har bedret seg noe, og veksten forventes nå å bli 1,2 prosent i år, mot 1,0 prosent i IMFs prognose fra juli.

– Så langt har Trump-administrasjonens tollsatser og andre proteksjonistiske tiltak ikke hatt stor innvirkning på den økonomiske aktiviteten og prisutviklingen, heter det.

Frykter KI-boble

Likevel er bildet for verdensøkonomien fortsatt dystert, både på kort og lang sikt. IMF er blant annet urolig for at den massive satsingen på kunstig intelligens kan bli til et «luftslott».

– Overoptimistiske vekstforventninger til KI kan bli revidert når nye data kommer inn, og dette kan føre til en markedskorreksjon, skriver IMF.

Skulle teknologibedriftenes aksjekurser falle dramatisk, kan konsekvensene bli mer alvorlige for økonomien enn IT-krasjet i 2000–2001, konkluderer IMF-økonomene.

– Dette gjelder spesielt gitt dominansen til noen få store teknologiselskaper i børsindeksene og den mindre regulerte private kredittfinansieringen for industriutvidelse. En slik korreksjon kan utslette folks formue og redusere forbruket, advarer IMF.

Forventer lavere renter i USA

Selv om bildet for eurosonen er positivt utover året, anslår fondet en vekst i 2026 på 1,1 prosent, noe lavere enn tidligere forventet.

Dette begrunnes med vedvarende usikkerhet i handelspolitikken og mangel på klare, langsiktige avtaler etter innføringen av amerikanske tollsatser på europeiske varer.

Den amerikanske økonomien forventes imidlertid å prestere noe bedre enn tidligere antatt, med en forventet vekst på 2,0 prosent i år og 2,1 prosent i 2026 – begge 0,1 prosentpoeng høyere enn i forrige prognose. Vekstprognosen for Kina er den samme – 4,8 prosent i år og 4,2 prosent i 2026.

IMF-økonomene forventer at den amerikanske sentralbanken kutter styringsrenten med 0,50 prosentpoeng i år til 3,50–3,75 prosent. Kuttene forventes deretter å fortsette ned til 2,75–3,00 prosent tre år senere.

I eurosonen forventes styringsrenten å ligge på rundt 2,0 prosent.