Hverdagen for mange jobbpendlere innebærer togreiser uten sitteplass.
FOTO: Kenneth Stensrud
Reportasje
Ikke på skinner
Derfor står pendlere som sild i tønne og togansatte får ukentlige skyllebøtter. Sjefen sjøl lover at det er bedring i sikte.
– De som jobber på togene blir slitne. Våre medlemmer står i stormen hver dag. Men det finnes også passasjerer som viser forståelse for at de ansatte på togene ikke kan klandres, sier Ove Sindre Lund, styreleder i Konduktørenes landsråd.
Men hvor ligger egentlig ansvaret for at toget står. Eller – for at du må stå, mens toget går? Eller, som jobbpendler Ellen Amalie Vold fra Moss formulerer det fra sin egen ståplass på morgentoget til hovedstaden:
– I går var det faktisk flere som ikke kom med toget hjemover. Vi har et togtilbud hvor vi ikke får det vi betaler for.