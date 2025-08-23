– De som jobber på togene blir slitne. Våre medlemmer står i stormen hver dag. Men det finnes også passasjerer som viser forståelse for at de ansatte på togene ikke kan klandres, sier Ove Sindre Lund, styreleder i Konduktørenes landsråd.

Men hvor ligger egentlig ansvaret for at toget står. Eller – for at du må stå, mens toget går? Eller, som jobbpendler Ellen Amalie Vold fra Moss formulerer det fra sin egen ståplass på morgentoget til hovedstaden:

– I går var det faktisk flere som ikke kom med toget hjemover. Vi har et togtilbud hvor vi ikke får det vi betaler for.