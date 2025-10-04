If har fått inn rundt 50 skademeldinger som følge av Amy
Forsikringsselskapet If har lørdag morgen fått inn rundt 40 skademeldinger som følge av stormen Amy.
Annonse
De fleste skademeldingene er meldt inn på Vestlandet, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding.
Flere boliger, bedrifter og biler er rammet, ifølge If, som skriver at stormen har ødelagt tak, regnvann har trengt inn i bygninger og trær har veltet.
– Dette er et ekstremvær som ikke er ferdig med å herje med Norge, sier Benedicte Veum, skadesjef for eiendom i If.
Hun har foreløpig ikke noe anslag på hvor mye skadene vil koste:
Annonse
– Det er umulig å si på et så tidlig tidspunkt.
(©NTB)