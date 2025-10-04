If har fått inn rundt 50 skademeldinger som følge av Amy

Ekstremværet Amy vil prege været fra utpå fredag til lørdag ettermiddag. Trond R. Teigen / NTB

De fleste skademeldingene er meldt inn på Vestlandet, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding.

Flere boliger, bedrifter og biler er rammet, ifølge If, som skriver at stormen har ødelagt tak, regnvann har trengt inn i bygninger og trær har veltet.

– Dette er et ekstremvær som ikke er ferdig med å herje med Norge, sier Benedicte Veum, skadesjef for eiendom i If.

Hun har foreløpig ikke noe anslag på hvor mye skadene vil koste:

– Det er umulig å si på et så tidlig tidspunkt.

