IDF: Angrepet på Gaza by er i gang

Over 62.000 palestinere er drept på Gazastripen siden krigens start, ifølge lokale helsemyndigheter. Her bærer Ahmed Al-Hajj sin døde datter som ble drept i et israelsk luftangrep mot al-Aqsa-sykehuset på Gazastripen tirsdag. Abdel Kareem Hana / AP / NTB

Angrepet startet etter et sammenstøt med Hamas, sier IDF-talsmann Effie Defrin, som sier de er i den innledende fasen av angrepet.

– Israel har gått inn i de første fasene av sitt planlagte angrep på Gaza by etter et sammenstøt med Hamas og har allerede kontroll over utkanten av byen, sier Defrin til journalister onsdag.

Den israelske hærens plan for å ta kontroll over Gaza by er godkjent av forsvarsminister Israel Katz, bekreftet Israels forsvarsdepartement tidligere onsdag.

Raskere tidsramme

Annonse

I en uttalelse onsdag kveld sa Israels statsminister Benjamin Netyanahu at han har beordret en raskere tidsramme for planen om å ta kontroll over Hamas' hovedområder og å nedkjempe gruppen.

I den om fattende planen skal om lag 60.000 reservister skal nå kalles inn, ifølge departementet. Disse kommer i tillegg til titusener av reservister som tidligere er innkalt til tjeneste i forbindelse med Gaza-krigen. Totalt skal 130.000 soldater delta i offensiven.

Israel Katz har også godkjent det som kalles «humanitære forberedelser» for rundt én million palestinere som skal flyttes fra Gaza by til den sørlige delen av Gazastripen, skriver Times of Israel.

Våpenhvile-forhandlinger

Annonse

Den israelske regjeringen mener en ny offensiv er nødvendig for å bekjempe Hamas og hindre at gruppen beholder makten på Gazastripen.

Offensiven har fått navnet «Gideons vogner II», ifølge israelske medier. Gideon er navnet på en dommer og militær leder som omtales i Det gamle testamente i Bibelen.

Offensiven fortsetter samtidig som Egypt og Qatar forsøker å forhandle fram en ny våpenhvile mellom Israel og Hamas.

Tidligere denne uken ble det kjent at Hamas har svart positivt på et nytt våpenhvileforslag. Det skal være nesten identisk med et forslag som tidligere er godtatt av Israel, men Israels regjering har så langt ikke kommet med noen respons på det siste forslaget.

Annonse

Over 62.000 er drept

Etter snart to år med krig og israelsk bombing ligger mye av bygningsmassen på Gazastripen i ruiner. Over 62.000 palestinere er drept, ifølge lokale helsemyndigheter. FN melder at det er stadig mer som tyder på at området er rammet av hungersnød.

Hungersnød betegner en situasjon med utbredt sult der underernærte mennesker daglig dør av matmangel.